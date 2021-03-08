إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

أصيب رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات في دمشق، اليوم الإثنين، إن الفحوصات أثبتت إصابة الأسد، 55 عاما، وأسماء، 45 عاما، بعد أن خضعا لاختبار للكشف عن الفيروس “بعد شعورهما بأعراض خفيفة”.

وأضافت أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة و”سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19 أجرى الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد فحص الـ PCR وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. pic.twitter.com/zZ9O1hZA2z — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 8, 2021

وأعلنت أسماء تعافيها من سرطان الثدي في 2019.

وشهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي. وبدأت وزارة الصحة تطعيم العاملين في الصفوف الأولى بالقطاع الطبي قبل أسبوع، وقالت إن هناك زيادة في أعداد الإصابات دون أن تورد تفاصيل.

وأعلنت السلطات في دمشق تسجيل نحو 16 ألف إصابة بينها 1063 وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بدء تفشي الوباء، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد نحو 9 آلاف إصابة بينها 368 وفاة. وسجلت مناطق سيطرة فصائل المعارضة في إدلب ومحيطها شمال غرب البلاد، أكثر من 21 ألف إصابة بينها 623 وفاة.

ووقع النظام في دمشق اتفاقا للانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية في يناير/ كانون الثاني.

ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.