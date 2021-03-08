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إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

صورة لبشار وأسماء الأسد من شهر يوليو/ تموز الماضي (رويترز)
صورة لبشار وأسماء الأسد من شهر يوليو/ تموز الماضي (رويترز)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202106:53 PM (مكة المكرمة)

أصيب رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات في دمشق، اليوم الإثنين، إن الفحوصات أثبتت إصابة الأسد، 55 عاما، وأسماء، 45 عاما، بعد أن خضعا لاختبار للكشف عن الفيروس “بعد شعورهما بأعراض خفيفة”.

وأضافت أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة و”سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وأعلنت أسماء تعافيها من سرطان الثدي في 2019.

وشهدت سوريا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي. وبدأت وزارة الصحة تطعيم العاملين في الصفوف الأولى بالقطاع الطبي قبل أسبوع، وقالت إن هناك زيادة في أعداد الإصابات دون أن تورد تفاصيل.

وأعلنت السلطات في دمشق تسجيل نحو 16 ألف إصابة بينها 1063 وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بدء تفشي الوباء، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد نحو 9 آلاف إصابة بينها 368 وفاة. وسجلت مناطق سيطرة فصائل المعارضة في إدلب ومحيطها شمال غرب البلاد، أكثر من 21 ألف إصابة بينها 623 وفاة.

ووقع النظام في دمشق اتفاقا للانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية في يناير/ كانون الثاني.

ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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