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تفاعل لافت مع رجل أعمال أردني كافأ موظفيه بهدايا من الذهب (فيديو)

8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202103:19 PM (مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع الاجتماعي مع فيديو حقق رواجًا واسعًا لرجل أعمال في الأردن كافأ موظفيه بهدايا من الذهب والمجوهرات لتحفيزهم على المزيد من العمل والإنجاز.

وبث أحمد أبو سنينة وهو مدير شركة تسويق رقمي ويعرف نفسه بأنه رجل أعمال وعازف بيانو أردني، على صفحته بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يفاجئ موظفي شركته بتوزيع قطع ذهبية عليهم وسط اندهاشاتهم.

وقال أبو سنينة في بداية الفيديو إنه بعدما أهدى موظفيه من قبل هواتف آيفون وبلايستيشن، فكر في مكافأة جديدة تناسب من وصفهم بـ”أجمل موظفين في العالم”، فخطرت بباله تلك الفكرة الجديدة ونفذها على الفور.

واستعرض رجل الأعمال الأردني مجموعة من المشغولات الذهبية والمجوهرات ثم حجبها بستار وبدأ باستدعاء  كل موظف على حدة وأعطاه هديته وسط أجواء من الفرح.

وكتب أبو سنينة “سوا على الحلوة والمرة واليوم الحمد لله على الحلوة. مجموعة من المجوهرات قدمتها لأجمل موظفين في العالم اللي كانو معبين مكانهم بكل صدق وأمانة، ووقفوا معي مثل عائلة واحدة. مبروك وبيستاهلوا لولو وألماس”.

ودعا المدراء ورجال الأعمال بتحفيز الموظفين الكفء وتحفيزهم بالمكافآت قائلًا “اعط الموظف بيعطيك”، وقال إن هذا الأمر نجح معه وأخرج الموظفون طاقاتهم وأفضل ما عندهم في العمل وأبدعوا في أدائهم.

وفي منشور لاحق، وجه رجل الأعمال الأردني الشكر لكل من تفاعل مع مكافأته، كما وجه شكره لكل من أساء إليه ولكل مرحلة فشل مرت به، ولمديره الذي طرده في السابق فدفعه لصنع المستقبل.

وتباينت ردود الأفعال عبر منصات التواصل بين الترحيب بالفكرة ووصفه بالقائد الناجح، بينما اعتبرها آخرون نوعًا من الدعاية للشركة وطلبًا للشهرة، وفي كل الأحوال طالبت الفئة الأكبر من المغردين بضرورة مكافأة الموظفين الذين يستحقون بشكل عام وتحفيزهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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