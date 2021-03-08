السعودية.. معلمة تنقذ تلميذتها من لص أثناء درس مباشر على الإنترنت (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو يظهر فيه قيام معلمة بتنبيه وإنقاذ تلميذة من لص رأته خلال درس مباشر عبر منصة (مدرستي).

وذكرت قناة الإخبارية أن معلمة تمكنت من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل شمالي السعودية، إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية.

#يزيد_الراجحي

معلمه تنقذ طالبه بتصرفها الشجاع والذكي من حرامي ..

pic.twitter.com/PeZw7SMAaT — أحمد🇸🇦 (@AAWR20) March 6, 2021

وفي التفاصيل، لاحظت المعلمة من الكاميرا التي فتحتها التلميذة أثناء تلقي الدرس، السارق وهو يحاول فتح نافذة منزل الطالبة مستغلا غياب والدتها.

وفي الفيديو، تظهر محاولات المعلمة مخاطبة تلميذتها وتهدئتها وطالبتها بإبقاء الكاميرا مفتوحة وعدم إغلاق مكبر الصوت لمتابعتها ومحاولة التعرف على هوية اللص حتى تستدعي الشرطة أو تطلب المساعدة من الأقارب والجيران.

فيديو | معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في #حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0xz8pdj2So — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2021

ويُسمع في الفيديو أيضًا صوت طالبة أخرى تقول إن والدتها توجهت للمنزل الذي يتعرض للسطو، وطالبتها أخريات بعدم فتح الباب كما شارك عدد من أولياء الأمور في تهدئة الطالبة وتوجيه نصائح لها.

وتواصل السعودية -كحال كثير من الدول- بفرض التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا. وكانت وزارة التعليم أعلنت مطلع العام الجاري أن الدراسة عن بعد ستستمر حتى بعد انتهاء أزمة كورونا في المملكة.

ووفق آخر إحصائية رسمية معلنة، بلغ إجمالي عد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء نحو 380 ألف حالة، توفي منهم 6 آلاف و528 وتعافى نحو 371 ألفًا.