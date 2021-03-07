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“مع الحكيم”.. كورونا عطّلت إجراء ملايين العمليات الجراحية في العالم (فيديو)

6/3/2021

ناقش برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر تقارير طبية تناولت تأثير فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) على إجراء العمليات الجراحية في العالم.

وفي السياق، حذّر خبراء من تبعات تأجيل بعض العمليات الجراحية على المرضى، لا سيّما مرضى السرطان، إذ تعطلت أكثر من مليونيْ عملية جراحية في فرنسا وحدها، وذلك في المدة ما بين منتصف مارس/آذار ومنتصف مايو/أيار الماضييْن، وفق دراسة اتحاد المستشفيات الفرنسية.

وفي إيطاليا، تأجّل دخول أكثر من مليون حالة إلى المستشفيات، من بينها نصف مليون عملية جراحية تحسُّبًا لتبعات تفشي الفيروس التاجي.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 116 مليونًا و922 ألفًا و924 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و596 ألفًا و264 مصابًا، في حين تعافت 92 مليونًا و551 ألفًا و894 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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