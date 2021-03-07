في ختام زيارته للعراق.. بابا الفاتيكان يحيي أكبر قداس ويدعو للتخلص من الطمع في السلطة (فيديو)

اختتم بابا الفاتيكان زيارته إلى العراق، اليوم الأحد، بإحياء أكبر قداس في العراق من استاد فرانسو حريري، وقدّم خلال كلمته عددًا من الرسائل للشعب العراقي وللعالم أجمع.

وفي كلمة له عقب القداس قال البابا “في العراق كثيرون هم إخوانكم وأصدقاؤكم، يحملون جراح العنف والحرب المرئية وغير المرئية”.

وأضاف: “يجب أن يكون القلب طاهرا من الكذب والازدواجية المضطربة”، وتابع “نحن بحاجة إلى أن نزيل من قلوبنا الطمع في السلطة”.

ووصل البابا فرانسيس إلى الملعب في سيارة الـ(باباموبيلي) الشهيرة التي ألقى منها التحية على الجماهير، وتصاحبه حراسة أمنية كبيرة، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالتنقلات بالطائرة والمروحية وسيارة مصفحة في بلد طوى صفحة تنظيم الدولة الاسلامية الدامية قبل ثلاث سنوات فقط ولا يزال يشهد توترات أمنية ناتجة عن وجود فصائل مسلحة خارجة عن السيطرة.

وقال البابا في كلمته “قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل لا يزال طويلا، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا”.

واختار البابا أن يختم قداسه برسالة أمل، جاء فيها “في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، سمعت أصوات ألمٍ وشدّة، ولكن سمعت أيضًا أصواتًا فيها رجاءٌ وعزاء، وختم رسالته باللغة العربية قائلًا “سلام، سلام، سلام. شكرًا.. الله معكم”.

واستقبل المئات البابا رافعين أعلام الفاتيكان وكردستان وأغصان الزيتون، في المدينة التي تعرّض مطارها، أواخر فبراير/شباط الماضي، لهجوم صاروخي استهدف الوجود الأمريكي.

وزار البابا -في وقت سابق- مدينة الموصل حيث صلّى على أرواح “ضحايا الحرب”، كما زار قرقوش، البلدة المسيحية التي نزح كل أهلها خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017، وعاد جزء منهم خلال السنوات الماضية.

واجتاح مسلحون من عناصر تنظيم الدولة شمالي العراق في الفترة بين العامين 2014 و2017 وقتلوا مسيحيين ومسلمين ممن عارضوا نهجهم.

ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي يحمل اسم سياسي أشوري عراقي اغتيل قبل 20 عامًا في أربيل، لـ20 ألف شخص، لكن عدد الحاضرين أقل من ذلك بكثير، إذ فُرِضَ على المشاركين الحصول مسبقًا على بطاقة خاصة مع تحديد العدد، وذلك في إطار تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19.

بابا الفاتيكان يصل إلى ملعب فرانسو حريري في أربيل (غيتي)

السلام أقوى من الحرب

وكان البابا قد أبدى أسفه في الموصل لـ”التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح” في الشرق الأوسط، وقال على أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، إن هذا “ضرر جسيم لا يمكن تقديره، ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم”.

وصلّى من الموقع الأثري الشاهد على انتهاكات الجهاديين “من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة”، مؤكدا أن “الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب”، ثم توجه إلى قرقوش حيث أدى صلاةً في كنيسة الطاهرة الكبرى التي تشهد أيضا على الانتهاكات العديدة لتنظيم الدولة في شمال البلاد، وقام بجولة -بعربة غولف- في المدينة وسط حشد صغير رافقه بالزغاريد والتحيات.

ويعاني البابا البالغ من العمر 84 عاماً من التهاب في العصب الوركي ويواجه صعوبة في السير.

وعانت الطائفة المسيحية العراقية وهي من بين الأقدم في العالم، بشكل خاص من سنوات الصراع، وأرغم العديد من أبنائها على الهجرة، وأصبح تعداد أفرادها نحو 300 ألف انخفاضا من حوالي 1.5 مليون قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وما تلاه من عنف وحشي من مسلحين.

واكتست هذه المحطة أهمية كبرى، لا سيَّما أن محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وقد تعرّضت كنائسها وأديرتها التراثية العريقة لدمار كبير على يد تنظيم الدولة.

وقال البابا في كلمته، اليوم الأحد، من الموصل “إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية التي دمّرت دور العبادة القديمة”.

لا تيأسوا

وبعيدًا عن تراجع الأوضاع في البلاد وهاجس الرحيل، يرى المسيحيون في هذه الزيارة البابوية الأولى في تاريخ العراق رسالة أمل.

واستقبل سكان بلدة قرقوش البابا بسعف النخيل، قبل أن يدخل الكنيسة على وقع الألحان السريانية ويؤدي فيها صلاةً أشار فيها إلى ضرورة إعادة بناء ما دمّرته سنوات من “العنف والكراهية”، وقال البابا “ننظر حولنا ونرى علامات أخرى، آثار القوة المدمّرة بسبب العنف والكراهية والحرب. كم من الأشياء أصابها الدمار! وكم من الأشياء يجب إعادة بنائها!”.

وأحرق تنظيم الدولة كنيسة قرقوش -الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا إلى جنوب مدينة الموصل- قبل أن يعاد ترميمها، كما لحق دمار كبير بالبلدة على يد التنظيم، ولا يزال الوضع الأمني متوترًا مع انتشار مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة في السهول المحيطة.

وتعرّض عشرات الآلاف من مسيحيي نينوى للتهجير في العام 2014 بسبب سيطرة تنظيم الدولة، ويثق قلّة منهم حاليًّا بالقوات الأمنية التي يقولون إنها تخلّت عنهم، ويخشى العديد منهم حتى الآن العودة إلى بيوتهم.

وفضلًا عن التحديات الأمنية، جاءت زيارة البابا وسط تحدٍّ صحي أيضًا مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) حرمت الحشود من ملاقاة البابا وإلقاء التحية عليه.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان أتيو بروني “هذه رحلة لها طابع خاص نظرا للظروف” الصحية والأمنية، في تصريح له، أمس السبت، وأضاف “لكنها مبادرة حبّ وسلام لهذه الأرض وهذا الشعب”.

وفي اليوم الثاني من زيارته التاريخية، التقى البابا في النجف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أعلن اهتمامه بـ”أمن وسلام” المسيحيين العراقيين، وزار مسقط رأس النبي إبراهيم وأدان أعمال العنف باسم الدين والتي وصفها بأنها “أكبر إساءة وتجديف”.