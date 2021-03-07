ماذا فعل شاب مصري بعدما فوجئ بتحويل ملايين الجنيهات إلى حسابه بالخطأ؟

تحول مترجم مصري إلى مليونير في لمح البصر، بعدما فوجئ بوصول مبلغ 760.74 ألف يورو (906 ألف دولار) أي ما يزيد عن 14 مليون جنيه مصري إلى حسابه البنكي الذي كان يحوي بالكاد 3 يوروهات.

وأصبح أحمد جاد الرب المرشد السياحي والمترجم ابن مدينة الأقصر جنوبي البلاد، بين عشية وضحاها حديث منصات التواصل ووسائل الإعلام المصرية خلال الأيام الماضية، بعدما حوّلت شركة بلجيكية المبلغ إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.

أحمد جاد الرّب، ابن #الأقصر موقفه المشرف غاب عن الـ "تريند"

وصله على حسابه البنكي بالخطأ (14مليون جنيه وهو يستحق ألفين تقريبًا) وردها دون تردد ونشر قصته على حسابه بالفيسبووك 👇 pic.twitter.com/P9fQVJ7tTq — محمد المصطفىٰ (@MohamedlMostafa) March 5, 2021

ويتعامل جاد الرب مع أحد مكاتب الترجمة في بلجيكا، وكان ينتظر تحويل مبلغ زهيد من المكتب مقابل ترجمة إحدى الفواتير، لكنه فوجئ بتحويل الرقم المكتوب في الفاتورة بالكامل إلى حسابه البنكي بدلًا من المبلغ المستحق عن ترجمتها.

وعلى الفور تواصل معه مسؤولو المكتب واعتذروا عن الخطأ وطالبوه برد المبلغ، ففعل دون أدنى تردد، كما لم يتأثر كثيرا بالواقعة.

وعن ذلك يقول جاد الرب لوسائل إعلام مصرية إن التفكير في عدم إعادة المبلغ لم يرد في مخيلته رغم تعرضه لمواقف صعبة كثيرة خلال رحلة عمله.

أحمد جاد الرب: حسابي في البنك كان 3 يورو قبل تحويل 14 مليون جنيه بالخطأ#MBCMASR

ما وراء الخبر والتفاصيل الكاملة لكل اللى بيحصل في مصر هتشوفه في #الجمعة_في_مصر من هنا :https://t.co/CMHsvCPMlY pic.twitter.com/U1XIdfSvJT — algomaafemasr (@algomaafemasr) March 5, 2021

ونشر أحمد الواقعة ببساطة على صفحته بموقع فيسبوك ولم يكن يعلم أنها ستنتشر بسرعة على هذا النحو، ووجد نفسه خلال يوم واحد حديث المنصات وتوصلت معه المحطات التلفزيونية.

وعبر عن استغرابه بالقول “كل دا عشان برد أمانة بتاعة أصحابها. إنها غربة الإسلام في أهله والصح بقى حدث تريند وكإنه بطولة خارقة. هذا دينكم والله فأعزوا الإسلام في قلوبكم”، واعتبر دعوات الآلاف له أكبر من أي ثروة.

وفي منشور آخر وصفه أحمد بأنه “مؤلم” تحدث عن “الثروة الحقيقية التي أضعناها” تعقيبًا على واقعة الـ14 مليون جنيه، وذكر مواقف نصب واحتيال تعرض لها من مصريين ومسلمين خلال مسيرته العملية، مذكرّا إياهم بعزة الإسلام.

وقال “حين يكون الإسلام عزيز في قلوبنا، ساعتها بس حينفع نقول للناس (أنا مسلم) أو بعمل كذا عشان الإسلام بيأمرنا بتأدية الأمانات إلى أهلها. إرجاع حق الناس دا الطبيعي ولكن لأننا نعيش حالة انسحاق حضاري وانبهار بالغرب وبحضارة المادة عامة نسينا إن دا أبجديات الإسلام”.

وتابع “نسينا (يا أماه لا تخلطي اللبن بالماء، فإن كان عُمر لا يرانا فإن الله يرانا). أنا مش شيخ ولا من أبناء التيارات الإسلامية ولا أدعي إني مُلتزم ولكن أبجديات حق الإسلام علينا (صدق المعاملات). وشايف البوست دا أكثر أهمية من بوست إرجاع الـ14 مليون لأصحاب المبلغ وإرجاع الحق لأهله”.

وحظيت قصة أحمد بانتشار واسع وأثنى المغردون على تصرفه بإعادة المبلغ، ولم تخل التعليقات من الطرافة والدعابة فقد طالبه بعض الناشطين بالحصول على 10% من إجمالي المبلغ كمكافأة له على رد المبلغ.

لكن جاد الرب أكد أنه لم يحصل على أي نسبة مقابل إعادة المبلغ، وأشار إلى أن المكتب خصم المبلغ المستحق من إجمالي الفاتورة فقط، معبرًا عن رضاه التام وقناعته بحاله.

أحمد جاد الرب.. مترجم من #الأقصر أرسلت له شركة بلجيكية 760 ألف يورو ما يعادل 14 مليون جنيه مصري بالخطأ وتم إيداعها في حسابه بالفعل لكنه رفض وأصر أن يتم رد الحق لأصحابه pic.twitter.com/sK6dS9iXfW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 4, 2021

ده أحمد جاد الرب 👇

شاب من #الأقصر_بلدنا مرشد سياحي شركه بلجيكيه حولت له في حسابه بالغلط مبلغ ٧٦٠ الف يورو

١٤ مليون جنيه مصري تقريبا

وبيقول يكفيني فخرا اني رجعت المبلغ ده وأصبحت مليونيرا لمدة ٢٤ ساعه 👇

وقام برد المبلغ كاملا 🌹🌹#αℓℓємвαу pic.twitter.com/7J8Vp98K53 — #αℓℓємвαу 148 (@yBrrzbPTeXy9XOR) March 6, 2021

المرشد السياحي المصري احمد جاد الرب من محافظة قنا استلم مبلغ 14 مليون جنيه في حسابه البنكي عن طريق الخطأ وعندما علم بذلك قام بردها فوراً وعلق علي ذلك بأنها تعاليم الاسلام الحنيف

@iman_imooo @MeDooHamdy5 @Dina_2096 pic.twitter.com/Ts37CJr62C — Eslam (@don_osos20) March 6, 2021