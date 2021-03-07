شملته العقوبات الأمريكية.. قيادي بالحرس الثوري الإيراني يستقيل لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلن العميد سعيد محمد رئيس أكبر مؤسسة تجارية لقوات الحرس الثوري الإيراني عن استقالته من منصبه لخوض سباق انتخابات الرئاسة خلال شهريونيو/حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وتولى محمد سعيد رئاسة مؤسسة “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي الإيراني، التي تقف وراء العديد من مشروعات البنية التحتية المحلية الكبرى في إيران.

وقالت بلومبرغ إنه على الرغم من أن العميد محمد سعيد يفتقر للخبرة السياسية والحضور الوازن في الساحة السياسية، إلا أنه يعد من المحاربين القدامى للحرس الثوري بأوراق اعتماد عسكرية قوية وعلاقات وثيقة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويعد محمد سعيد من الشخصيات العسكرية الإيرانية البارزة التي شملته العقوبات الأمريكية منذ عام 2007، بدعوى أنه مديرا عاما لمؤسسة “خاتم الأنبياء” و“يشرف على المئات من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني ويديرعشرات الآلاف من الموظفين.

وخلال فترة رئاسته، تولت مؤسسته مشروعات وزارة النفط التي تخلت عنها الشركات الأجنبية، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران في عام 2018.

ومحمد الذي كان يقود قبل اليوم أحد أهم القواعد العسكرية الحرس الثوري في إيران، من ممثلي التيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، تعرف عودة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي سعى إلى الدخول للساحة السياسية بخطاب مختلف، حيث وجه رسالة مثيرة للجدل إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، دعاه فيها إلى “إيجاد تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية”.

