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فرنسا.. شرطة مرسيليا توقف شخصا حاول اقتحام مدرسة يهودية بسكين (فيديو)

قوات الأمن الفرنسية تتمكن من اعتقال رجل يحمل سلاحا أبيض أمام مدرسة يهودية ( وسائل التواصل الاجتماعي)
قوات الأمن الفرنسية تتمكن من اعتقال رجل يحمل سلاحا أبيض أمام مدرسة يهودية ( وسائل التواصل الاجتماعي)
6/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202112:33 AM (مكة المكرمة)

تمكنت الشرطة الفرنسة في مدينة مرسيليا جنوب البلاد من إلقاء القبض على شخص حاول اقتحام مدرسة يهودية وهو يحمل سكينا.

وحسب الرواية الرسمية، التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية؛  فقد لاحظ أحد أولياء التلاميذ، شخصا في العقد السادس من العمر تبدو ملامحه غريبة، وأبلغ عناصر أمن المدرسة الذين قاموا باستدعاء قوات الشرطة ليفاجؤوا به وهو يحمل سلاحا أبيض.

وقالت فريديريك كاميليري رئيسة قسم الشرطة بالدائرة الثالثة عشرة بمدينة مارسيليا، إن العملية بدأت عندما لاحظ أحد أباء تلاميد المدرسة اليهودية شخصا في العقد السادس من العمر داخل سيارته أمام المدرسة ليتبين فيما بعد “أنه يحمل سلاحا ابيض وله نوايا عدوانية”.

وأضافت مسؤولة الشرطة “لقد تم تحييد المتهم، وهو الآن قيد الاعتقال والتحقيق لمعرفة الأساب الكامنة وراء وجوده أمام المدرسة خاصة بالجالية اليهودية وحمله للسلاح الأبيض”.

وتابعت لا نريد التدخل في سير التحقيق لكن هناك الكثير من التفاصيل التي سيتم الكشف عنها.

 

وقالت أودري إحدى المدرسات بالمدرسة اليهودية إن النظام الأمني المعتمد في محيط المدرسة جيد جدا، وقوات الأمن الفرنسية أبانت اليوم عن فاعليتها.

وأضافت أن عدم تمكن المتهم من الدخول إلى المدرسة دليل عن نجاعة الحراسة الأمنية المعتمدة في الدائرة الثالثة عشرة في مدينة مارسيليا.

وقد لقيت الحادثة ردود فعل غاضبة في الأوساط اليمينية، حيث استغل أنصار اليمين المتطرف الواقعة في الترويج لتكرار حالات الانفلات الأمني في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكتب السياسي نيكولاس ميزونت المعروف بانتمائه للتثارات اليمينة المتطرفة “أن الفرنسيين سيكونون مخيّرين بين التصويت لصالح اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في انتخابات 2022 أو الوقوع في الفوضى”.

يذكر أن فرنسا مقبلة السنة المقبلة على الانتخابت الرئاسية.

تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أنه ستكون منافسة قوية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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