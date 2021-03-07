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شاهد: لحظة استخراج جثة طفل كاملة من معدة تمساح

لقطة نشرتها وسائل إعلام إندونيسية من عملية استخراج جثة الطفل (مواقع التواصل)
لقطة نشرتها وسائل إعلام إندونيسية من عملية استخراج جثة الطفل (مواقع التواصل)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202103:57 PM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام إندونيسية لقطات مأساوية لاستخراج جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن ابتلعه تمساح يبلغ طوله 26 قدمًا (نحو 8 أمتار) بالكامل في إندونيسيا.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، كان الصبي (ديماس مولكان سابوترا) يصطاد مع والده صباح يوم الأربعاء الماضي عندما ابتعد الطفل عن الشاطئ.

وانقض التمساح فجأة على ديماس في نهر تمباكول شرق كاليمانتان وجره إلى داخل المياه العكرة بينما سبح والده بشكل محموم وراء التمساح الضخم محاولًا إيقافه وتحرير ابنه، وفق شبكة (ميرديكا) المحلية.

وابتلع الحيوان الطفل بالكامل دون مضغه. وعثر على التمساح في اليوم التالي عند قرية موارا في منطقة بنجالون، وبعد شق بطنه وجدت جثة ديماس بكاملها.

وقال مسؤول محلي في وكالة البحث والإنقاذ يُعرف باسم أوكتافيانتو إن والد الطفل قفز بيأس في الماء لإنقاذ ابنه، لكن التمساح كان قويًا وسريعًا جدًا.

وأضاف أوكتافيانتو “الأب طارد التمساح وضربه بيديه العاريتين لكنه لم ينجح في تخليص ابنه”.

وقال مسؤولو الإنقاذ إنهم عثروا على التمساح صباح يوم الخميس، على بعد 100 متر فقط من المكان الذي تعرض فيه الصبي للهجوم.

وصاحت القرية وما حولها باسم “ديماس” على أمل أن يظل الصبي على قيد الحياة أثناء نقل التمساح إلى الشاطئ، وانهار الجميع بالبكاء لحظة تأكيد نبأ وفاته واستخراج جثته، وهو تلميذ في المدرسة الابتدائية.

وقال رئيس فريق الإنقاذ في تصريحات محلية “بعدما وجدنا التمساح شققنا معدته ثم اصطحبنا جثة الطفل الى بيت الجنازة ودفننا التمساح”.

وتأتي وفاة ديماس بعد أسابيع من مقتل طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات، على يد تمساح في قرية شرق سيباسو أثناء الاستحمام في النهر، لكن لم يتم العثور على جثة الصبي حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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