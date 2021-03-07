شاهد: رياضي مغربي يؤدي تمارين خطرة بين سطحي بنايتين

نشر لاعب الباركور المغربي خالد التيني فيديو على قناته في يوتيوب وهو يؤدي تمارين خطرة، إذ يقوم بحركات سحب على عمود معدني معلق بارتفاع عدة طوابق فوق زقاق مرصوف في العاصمة المغربية الرباط.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي سجله خالد التيني- البالغ من العمر25 عاما- يوم 2 مارس/آذار الجاري وهو يثبت العمود بين سطح بنايتين قبل أن يشرع في إكمال تمارين السحب ورفع الساق بسهولة.

وكتب التيني معلقا على الفيديو “شعرت بالملل مرة أخرى خلال هذا الوباء، لأنني أعلم أن جميع القاعات والأماكن الرياضية مغلقة لذلك قررت أن أمارس تماريني اليومية على السطح”.

ورياضة الباركور تندرج تحت رياضات الفنون القتالية وتعتمد على مهارات وقدرات بدنية خاصة كالسرعة والانسيابية في أداء الحركات للوصول من نقطة إلى نقطة بمهارة عالية دون أن يفقد الممارس الكثير من طاقته.