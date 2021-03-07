سوريا.. لقطات جوية توثّق الأضرار الناجمة عن قصف النظام سوق محروقات (فيديو)

أظهرت صور جوية دمارًا كبيرًا خلَّفه قصف سوق محروقات “الحمران” بريف حلب الشرقي، الجمعة الماضية.

وبثّت صفحة الدفاع المدني السوري مشاهد جويّة توثِّق الدمار الذي نجم عن قصف قوات النظام السوري -مدعومًا بالطيران الروسي- للسوق ما ترتّب عليه حريق عشرات المستودعات الممتلئة بالمحروقات، وصعّب مهمة الدفاع المدني في إخماد إخماد ألسنة اللهب.

ولم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، حتى منتصف أمس السبت، كما راح ضحية القصف 5 أشخاص، بينهم فرد من الدفاع المدني، وأُصيب أكثر من 20 آخرين.

ليست ساحة حرب… بل سوق المحروقات في قرية الحمران بريف حلب الشرقي حوله إجرام قوات النظام وروسيا لقطعة من الجحيم على مدنيين ذنبهم الوحيد أنهم يسعون لتأمين قوت عائلاتهم#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/WFCqFzy3GQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 6, 2021

بين الرماد…. يبحثون عمّا يشفي صدورهم لمعرفة مصير ذويهم الذين قتلهم إجرام النظام وروسيا، بقصفهم سوق المحروقات بقرية الحمران شرقي حلب، لكن لم يبقَ إلا الرماد، هنا تضيع الذكريات ويصبح الموت أهون المصائب. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/eUVRJNiha1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 7, 2021

وقال الدفاع المدني السوري -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- إن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم أحمد الواكي متطوع الدفاع المدني السوري وإصابة 42 آخرين، مضيفًا أن القصف تسبب في اندلاع حرائق كبرى في صهاريج نقل المحروقات وفي مصافٍ بدائية لتكرير للمحروقات.

وتناقل رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو للحريق نفسه، من بينها مقاطع رصدت اللحظات الأولى للانفجار.

Последствия ракетного удара ВС РФ/ССА по стоянке автоцистерн в районе Аль-Хамран. Координаты: 36.632714, 37.769128 pic.twitter.com/43NawaTzhl — SwankyStas (@StasSwanky) March 6, 2021

شهداء وجرحى من المدنيين

خسائر مادية فادحة

احتراق اكثر من 200 صهريج فيول

جراء استهداف سوق المحروقات في منطقة الحمران وترحين شرق حلب بصواريخ من قبل عصابات الاسد و #روسيا pic.twitter.com/t5H00DSAwm — انس المعراوي (@anasanas84) March 5, 2021

حسبنا الله ونعم الوكيل

سوق المازوات الذي تم استهدافه امس من قبل عصابات الأسد المجرمة معبر الحمران ريف جرابلس pic.twitter.com/htYAj8E3HB — yahya (@yahya_kadaa) March 6, 2021

ريف #حلب|| صواريخ مجهولة تستهدف سوق المحروقات في الحمران بريف #جرابلس pic.twitter.com/HSBMD52Dt5 — خالد اسكيف (@khalediskef) March 5, 2021

Также сообщается, что ранее по меньшей мере две баллистические ракеты (предположительно, ОТРК "Искандер") поразили стоянку автоцистерн в районе Аль-Хамран (Джераблус). pic.twitter.com/gnvRdm7kbo — SwankyStas (@StasSwanky) March 6, 2021