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سوريا.. لقطات جوية توثّق الأضرار الناجمة عن قصف النظام سوق محروقات (فيديو)

آثار الدمار الذي خلّفه استهداف قوات النظام السوري لسون الحمران في ريف حلب الشرقي (مواقع التواصل)
آثار الدمار الذي خلّفه استهداف قوات النظام السوري لسون الحمران في ريف حلب الشرقي (مواقع التواصل)
7/3/2021

أظهرت صور جوية دمارًا كبيرًا خلَّفه قصف سوق محروقات “الحمران” بريف حلب الشرقي، الجمعة الماضية.

وبثّت صفحة الدفاع المدني السوري مشاهد جويّة توثِّق الدمار الذي نجم عن قصف قوات النظام السوري -مدعومًا بالطيران الروسي- للسوق ما ترتّب عليه حريق عشرات المستودعات الممتلئة بالمحروقات، وصعّب مهمة الدفاع المدني في إخماد إخماد ألسنة اللهب.

ولم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، حتى منتصف أمس السبت، كما راح ضحية القصف 5 أشخاص، بينهم فرد من الدفاع المدني، وأُصيب أكثر من 20 آخرين.

وقال الدفاع المدني السوري -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- إن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم أحمد الواكي متطوع الدفاع المدني السوري وإصابة 42 آخرين، مضيفًا أن القصف تسبب في اندلاع حرائق كبرى في صهاريج نقل المحروقات وفي مصافٍ بدائية لتكرير للمحروقات.

 

وتناقل رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو للحريق نفسه، من بينها مقاطع رصدت اللحظات الأولى للانفجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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