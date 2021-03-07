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حماس: الأسيرات في سجون إسرائيل يتعرضن لـ”التعذيب والتنكيل”

السجون الإسرائيلية تضاعف معاناة الفلسطينيين (غيتي)
السجون الإسرائيلية تضاعف معاناة الفلسطينيين (غيتي)
7/3/2021

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، تعرض الأسيرات الفلسطينيات للتعذيب والتنكيل في سجون إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح الناطق باسم الحركة حازم قاسم عشية اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.

وقال قاسم “الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يمارس بحقهن أبشع أنواع التعذيب والتنكيل، دون أي مراعاة لخصوصياتهن”، مضيفًا “مارس الاحتلال كل أنواع الاضطهاد بحق شعبنا والمرأة الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن “المرأة الفلسطينية كانت في طليعة من تكبد المعاناة والضغط جراء سياسات الاحتلال العنصرية المختلفة”.

وأوضح أن إسرائيل تستهدف المرأة الفلسطينية لأنها شكلت على الدوام سند للفعل الكفاحي ووقفت بجانب الرجل المقاوم مما حافظ على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط القوانين والقرارات الدولية والإنسانية ولا يلقي بالًا لأي اعتبارات إنسانية في اضطهاده المرأة الفلسطينية.

وتجاوز عدد حالات الاعتقال الإسرائيلية للنساء الفلسطينيات منذ 1967، حاجز الـ16 ألفا، بينهن 900 حالة، منذ 2015 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2021، وفق التقرير ذاته.

وفي السياق، جددت إسرائيل الاعتقال الإداري للصحفية الفلسطينية بشرى الطويل المحتجزة في سجونها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن السلطات الإسرائيلية جددت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عامًا) من مدينة البيرة، وسط الضفة، لمدة 4 شهور، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 35 امرأة.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تجديد اعتقال الأسيرة الطويل، إداريا، المعتقلة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعد بشرى الصحفية الفلسطينية الوحيدة المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق النادي، وتقبع في سجن الدامون (جنوب)، علاوة على 37 معتقلة فلسطينية، وفي وقت سابق الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن والدها جمال الطويل، بعد اعتقال لمدة 8 شهور.

والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال من دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4500 أسير، من بينهم 170 من الأطفال القاصرين، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 380 معتقلًا، حسب تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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