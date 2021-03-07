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تزامنا مع محاكمة قاتل فلويد.. أفراد من الشرطة الأمريكية يعتدون على رجل مُكبل اليدين (فيديو)

صورة ليلية للحظة اعتداء قوات الشرطة الأمريكية على المواطن كريستوفر كروز ( مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة ليلية للحظة اعتداء قوات الشرطة الأمريكية على المواطن كريستوفر كروز ( مواقع التواصل الاجتماعي)
7/3/2021

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يتناول جانبا آخر من اعتداءات الشرطة الأمريكية على أحد الأشخاص المقبوض عليهم بالقوة المُفرطة في جزيرة (لونغ أيلاند) بمدينة نيويورك الأمريكية، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأظهر المقطع الذي نشره مركز شرطة (صافولك كاونتي) هجوم الضباط على المواطن كريستوفر كروز وتقييده  ثم ضربه  على رقبته  ليقع على الأرض فيما شرع ضباط آخرون بركله في جسده ولكمه على وجهه.

وصرحت مفوض الشرطة جيرالدين هارت لوسائل إعلام أمريكية، أن أكثر ما يدهش في الأمر هو عدم تدخل ضباط آخرين لمنع حدوث ذلك، فيما يُعد انتهاكا مباشرا لقواعدنا وإجرائتنا العملية .

وكان كروز المُتهم بمحاولة سرقة سيارة والهروب بها، قد تعرض لحادث في تجمع ثلجي بالسيارة ما أدى للقبض عليه وهجوم الضباط بهذا الشكل وتقييده والاعتداء عليه.

وقد أوضحت صور أخرى نشرها أحد رواد التواصل الاجتماعي كيف هجم رجال الأمن على المواطن كروز وكيف انهالوا عليه بالضرب، في مشهد يذكر بالنهاية المؤلمة للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي توفي على أيدي الشرطة اختناقا وهو مكبل اليدين.

وفي سياق تناوله للحادثة، كتب بين كرامب المحامي الأمريكي المتخصص في قضايا حقوق الانسان، أن كريستوفر كروز كان مكبلا حينما تعرض للعنف من قبل رجال الشرطة، وانه تعرض للضرب بصورة جماعية من قبل مجموعة من رجال الشرطة  وهو ملقى على الأرض.

وأضاف قائلا” هذا استعمال مفرط للسلطة، يذكرنا مرة أخرى كيف أن العديد من رجال الشرطة الأمريكيين ما زالوا يفتقدون لضبط النفس ويقومون بممارسة العنف ضد أشخاص في حالة اعتقال”

ونقلت مصادر إعلامية محلية أنه تم توقيف الضباط الذين اعتدوا على كروز فيما تم استحواب 3 آخرين للوقوف على تفاصيل معمقة حول الطروف العامة لتطورات حادثة الاعتداء.

وقد تزامنت هذه الحادثة الجديدة مع  بدء مثول ديريك شوفين الشرطي المتهم بقتل الرجل الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما أمام القضاء، غدا الإثنين، في مينيابوليس في محاكمة ستكون استثنائية على أكثر من صعيد.

وبين نقل الجلسات في بث مباشر وفرض تدابير أمنية مشددة ومشاركة مدعون عامون من الأبرز في مجالهم، ستكون محاكمة شوفين من أهم “القضايا الجنائية العالية الرمزية في التاريخ الأمريكي الحديث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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