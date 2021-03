تزامنا مع محاكمة قاتل فلويد.. أفراد من الشرطة الأمريكية يعتدون على رجل مُكبل اليدين (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يتناول جانبا آخر من اعتداءات الشرطة الأمريكية على أحد الأشخاص المقبوض عليهم بالقوة المُفرطة في جزيرة (لونغ أيلاند) بمدينة نيويورك الأمريكية، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأظهر المقطع الذي نشره مركز شرطة (صافولك كاونتي) هجوم الضباط على المواطن كريستوفر كروز وتقييده ثم ضربه على رقبته ليقع على الأرض فيما شرع ضباط آخرون بركله في جسده ولكمه على وجهه.

وصرحت مفوض الشرطة جيرالدين هارت لوسائل إعلام أمريكية، أن أكثر ما يدهش في الأمر هو عدم تدخل ضباط آخرين لمنع حدوث ذلك، فيما يُعد انتهاكا مباشرا لقواعدنا وإجرائتنا العملية .

وكان كروز المُتهم بمحاولة سرقة سيارة والهروب بها، قد تعرض لحادث في تجمع ثلجي بالسيارة ما أدى للقبض عليه وهجوم الضباط بهذا الشكل وتقييده والاعتداء عليه.

وقد أوضحت صور أخرى نشرها أحد رواد التواصل الاجتماعي كيف هجم رجال الأمن على المواطن كروز وكيف انهالوا عليه بالضرب، في مشهد يذكر بالنهاية المؤلمة للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي توفي على أيدي الشرطة اختناقا وهو مكبل اليدين.

وفي سياق تناوله للحادثة، كتب بين كرامب المحامي الأمريكي المتخصص في قضايا حقوق الانسان، أن كريستوفر كروز كان مكبلا حينما تعرض للعنف من قبل رجال الشرطة، وانه تعرض للضرب بصورة جماعية من قبل مجموعة من رجال الشرطة وهو ملقى على الأرض.

وأضاف قائلا” هذا استعمال مفرط للسلطة، يذكرنا مرة أخرى كيف أن العديد من رجال الشرطة الأمريكيين ما زالوا يفتقدون لضبط النفس ويقومون بممارسة العنف ضد أشخاص في حالة اعتقال”

Christopher Cruz was already handcuffed when @SCPDHq officers pushed him from behind, kicked the back of his leg and then kicked him multiple times while on the ground. THIS is excessive force & another reminder of the lack of restraint & aggression shown by too many officers! pic.twitter.com/j8Zy5QyER9

