بعد 32 عاما من البحث.. كولومبي يعثر على شقيقه في النرويج (فيديو)

عثر شاب كولومبي على أخيه بعد فقده لثلث القرن تقريبًا ورحلة عذاب من البحث، ولم تفقد أمه الأمل في العثور على ابنها خلال هذه المدة.

وفي 25 سبتمبر/أيلول عام 1988، كان جوناثان (3 أعوام) يلعب مع شقيقه ألفونسو (7 أعوام) في حديقة منزلهما، غرب العاصمة بوغوتا، عندما اقترب منهما صديق للأسرة وطلب منه أن يصحبه ليشتري له حلوى، وذهب جوناثان مع الرجل ثم اختفى ولم تعثر الأسرة له على أثر لمدة 32 عاما.

كان شقيقهما الأوسط خوان هيمينز (5 أعوام) ينظر من النافذة عندما أخذ الرجل شقيقه ويقول إنه كبر بين ذنب ألفونسو الذي لم يمنع الرجل من أخذ شقيقه وحزن والدتهم (آنا) على اختفائه.

وبعد ستة أعوام من غياب جوناثان، في عام 1994، عاد الرجل إلى البيت زاعمًا أن زوج الأم طلب منه أخذ الطفل ولم تناقش الأسرة موضوع زوج الأم أكثر من ذلك، وقال الرجل كذبًا إن جوناثان تم تبنيه في الولايات المتحدة.

Colombian man’s search for missing brother ends in joy after 32 years https://t.co/mMsrWXvkwQ

— Zyite.com (@zyiteblog) February 25, 2021