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اليمن.. التحالف يعلن تدمير 10 مُسيّرات للحوثيين ويشن غارات جوية على صنعاء (فيديو)

أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق استهدفها طيران التحالف في صنعاء (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق استهدفها طيران التحالف في صنعاء (رويترز)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202104:28 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن طيران التحالف بقيادة السعودية شن نحو 8 غارات جوية على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الغارات بعد هدوء شهدته صنعاء منذ أكثر من 5 أشهر.

وصعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد السعودية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، فضلا عن التصعيد العسكري ضد القوات الحكومية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

تدمير 10 مسيّرات

وكانت قوات التحالف أعلنت، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 10 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال ساعات، بينما شهدت مدينة عدن اشتباكات بين قوات مدعومة إماراتيا ومتظاهرين.

وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي للتحالف، نشرته الوكالة السعودية الرسمية (واس) قال تركي المالكي إن “التحالف دمّر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية، وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي تم تدميرها اليوم الأحد إلى 10 مسيرات حوثية”.

وأضاف “جميع المسيرات حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة”، دون تحديد المناطق المستهدفة داخل السعودية.

ويعد هذا أكبر هجوم حوثي يتم خلال بضع ساعات بطائرات مسيرة على السعودية.

اشتباكات في عدن

وفي السياق شهدت محافظة عدن جنوبي اليمن، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات مدعومة إماراتيا ومتظاهرين غاضبين بسبب تردي الأوضاع المعيشية لم تسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن مئات المتظاهرين أقدموا على إغلاق عدة طرق بمدينة (خور مكسر) بمحافظة عدن باستخدام الأحجار وإحراق الإطارات المطاطية احتجاجا على تردي الخدمات العامة.

وأفادت المصادر بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمتظاهرين الغاضبين بتقاطع مستشفى الجمهورية التعليمي بالمدينة.

وبدأت الاشتباكات عقب إطلاق قوات الحزام النار في الهواء ليرد المتظاهرون بالمثل دون أن يسفر تبادل إطلاق النار عن أي إصابات، حسب ذات المصادر.

وتتحكم قوات الحزام في الأوضاع الأمنية بعدن منذ طردها للقوات الحكومية في أغسطس/آب 2019، إذ رغم عودة الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض، فإن قوات المجلس الانتقالي مازالت تسيطر على المحافظة، كما لم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية أي تحسن.

وفي السياق أيضا شهدت مدينة المكلا جنوب شرقي البلاد، ليلة الأحد، احتجاجات مماثلة على ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات العامة.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لعشرات المحتجين بالمدينة، مطالبين بوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات العامة، والعمل على خفض أسعار السلع.

واستمر تدهور العملية المحلية أخيرا ، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 250 ريال يمني اليوم، بينما حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك من أن ذلك ينذر بمجاعة في البلاد.

ومنذ عام 2015 يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المسنودة من التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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