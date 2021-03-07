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إعلان مسلسل “القاهرة كابول” يثير ضجة في مصر.. واستياء أفغاني

الفنان المصري طارق لطفي "يمين" والزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن (مواقع التواصل)
الفنان المصري طارق لطفي "يمين" والزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن (مواقع التواصل)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202101:33 PM (مكة المكرمة)

أثار إعلان مسلسل (القاهرة كابول) ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما كشف المنتج تامر مرسي عن الملصق الدعائي الرسمي للمسلسل.

وتصدر الملصق بطل العمل الممثل طارق لطفي الذي غاب عن الساحة الفنية لأربع سنوات، وظهر بصورة تشبه ملامح الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وفتح باب التكهنات بشأن العمل المقرر عرضه في الموسم الدرامي لرمضان هذا العام.

وظهر طارق لطفي بلحية طويلة وزي أشبهه بالزي الأفغاني، حتى وصفه المغردون بأنه نسخة من بن لادن.

وكثرت المزاعم والتكهنات عبر منصات التواصل بأن المسلسل سوف يشمل في أحداثه حياة بن لادن.

ولعل مما زاد من تلك التكهنات هو اسم المسلسل، إذ إن كابول هي عاصمة أفغانستان حيث كان مقر تنظيم القاعدة وزعيمه السابق بن لادن، مما جعل ناشطي مواقع التواصل يتساءلون عن الأمر وإن كان المسلسل له علاقة بتنظيم القاعدة.

وبعيدا عن بن لادن، أشار ناشطون في مناسبات سابقة إلى رفضهم التام للربط بين صورة (الإرهابي) والرجل الملتحي، لافتين إلى أن الأحداث الإرهابية حول العالم قادها متطرفون من جنسيات وأديان مختلفة وليس لهم أي علاقة بالإسلام.

الضجة حول المسلسل لم تقتصر فقط على المنصات المصرية، فقد علّقت صفحة أفغانستان بالعربية بفيسبوك، على الملصق الدعائي للمسلسل بالقول “أفغانستان تحاول الآن بكل ما لديها أن تفتح صفحة جديدة، ولكن يؤسفنا أن إخواننا العرب يصرون بلصق اسم (الإرهاب) مع أفغانستان حتى تغشش أذهان شعوبهم”.

وتابعت المنصة المهتمة بتصحيح سمعة أفغانستان “نوجه رسالتنا إلى الإخوة المصريين، بأن تشاركوا رسالتنا بقدر استطاعتكم حتى تصل أصواتنا للقائمين بهذا العمل السينمائي ليعرفوا أنهم يظلمون إخوتهم الأفغان بأبشع الصور!”.

وإلى جانب طارق لطفي، ظهر في الملصق الدعائي أيضًا الفنانون خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع. والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي (مملوكة لأجهزة أمنية مصرية) وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وعلق المنتج تامر مرسي على إعلان الملصق بالقول “محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات رئيسية: (الإرهابي) التي يجسدها طارق لطفي، و(الضابط) خالد الصاوي، و(الإعلامي) فتحي عبد الوهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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