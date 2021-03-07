إعلان مسلسل “القاهرة كابول” يثير ضجة في مصر.. واستياء أفغاني

أثار إعلان مسلسل (القاهرة كابول) ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما كشف المنتج تامر مرسي عن الملصق الدعائي الرسمي للمسلسل.

وتصدر الملصق بطل العمل الممثل طارق لطفي الذي غاب عن الساحة الفنية لأربع سنوات، وظهر بصورة تشبه ملامح الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وفتح باب التكهنات بشأن العمل المقرر عرضه في الموسم الدرامي لرمضان هذا العام.

وظهر طارق لطفي بلحية طويلة وزي أشبهه بالزي الأفغاني، حتى وصفه المغردون بأنه نسخة من بن لادن.

وكثرت المزاعم والتكهنات عبر منصات التواصل بأن المسلسل سوف يشمل في أحداثه حياة بن لادن.

هو مسلسل القاهرة كابول دا ليه علاقة بتنظيم القاعدة؟ أصل البوستر بتاعه مطلعين فيه طارق لطفي شبه بن لادن 😂 — MuHammed Raf (@MohamedRaf) March 5, 2021

ولعل مما زاد من تلك التكهنات هو اسم المسلسل، إذ إن كابول هي عاصمة أفغانستان حيث كان مقر تنظيم القاعدة وزعيمه السابق بن لادن، مما جعل ناشطي مواقع التواصل يتساءلون عن الأمر وإن كان المسلسل له علاقة بتنظيم القاعدة.

وبعيدا عن بن لادن، أشار ناشطون في مناسبات سابقة إلى رفضهم التام للربط بين صورة (الإرهابي) والرجل الملتحي، لافتين إلى أن الأحداث الإرهابية حول العالم قادها متطرفون من جنسيات وأديان مختلفة وليس لهم أي علاقة بالإسلام.

هنشوف يمكن يغلطوا ويعملوه حلو 😂 — Mohamed Hassan El-saify (@MhmdHassan10) March 6, 2021

الضجة حول المسلسل لم تقتصر فقط على المنصات المصرية، فقد علّقت صفحة أفغانستان بالعربية بفيسبوك، على الملصق الدعائي للمسلسل بالقول “أفغانستان تحاول الآن بكل ما لديها أن تفتح صفحة جديدة، ولكن يؤسفنا أن إخواننا العرب يصرون بلصق اسم (الإرهاب) مع أفغانستان حتى تغشش أذهان شعوبهم”.

وتابعت المنصة المهتمة بتصحيح سمعة أفغانستان “نوجه رسالتنا إلى الإخوة المصريين، بأن تشاركوا رسالتنا بقدر استطاعتكم حتى تصل أصواتنا للقائمين بهذا العمل السينمائي ليعرفوا أنهم يظلمون إخوتهم الأفغان بأبشع الصور!”.

وإلى جانب طارق لطفي، ظهر في الملصق الدعائي أيضًا الفنانون خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع. والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي (مملوكة لأجهزة أمنية مصرية) وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وعلق المنتج تامر مرسي على إعلان الملصق بالقول “محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات رئيسية: (الإرهابي) التي يجسدها طارق لطفي، و(الضابط) خالد الصاوي، و(الإعلامي) فتحي عبد الوهاب.

بمناسبة سوء أختيار الممثل اللي هيجسد شخصية الملك أحمس أعظم ملوك مصر .. لفت نظري بوستر مسلسل القاهرة كابول اللي هيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور بن لادن ..

اختيار الشخصية مش محتاج أي تعليق مع أن العملين أنتاج نفس الشركة لكن واضح أن هناك فرق كبير بين عقلية وأدراك كل من المخرجين🤔🤔🤔 pic.twitter.com/myiNryPmBx — Adham El Sharkawy (@adhamelmasry01) March 6, 2021

القاهره. كابول

فكره الربط دى جديده مكنش حد بيفكر فيها — Fady Nooor (@Fady_nooor) March 6, 2021

لو القاهره كابول بس يبقى الظواهري لانه مصري للأسف

بس اصلا شبه الاتنين اوي — Bossy🇪🇬🏹 (@meraviglia22) March 6, 2021