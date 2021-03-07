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السويسريون يوافقون على حظر النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة

"أوقفوا التطرف".. لافتة لحملة حظر النقاب في سويسرا (غيتي)
"أوقفوا التطرف".. لافتة لحملة حظر النقاب في سويسرا (غيتي)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202110:10 PM (مكة المكرمة)

وافقت أغلبية السويسريين في استفتاء على حظر ارتداء النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وأبدى 51.2% ممن صوتوا في الاستفتاء تأييدهم لذلك الحظر، فيما عارضه 48.8%.

وتعني النتيجة أنه يجب أن يدرج الحظر الآن في الدستور وسيطبق في المطاعم والمتاجر والأماكن العامة.

وأطلقت حركة من اليمين المحافظ في سويسرا مبادرة لحظر البرقع أو النقاب أو أي شكل من أشكال إخفاء الوجه غير الدينية.

وعارضت الحكومة والبرلمان فرض الحظر على النقاب على المستوى الوطني. وطرحت في المقابل مشروعا ينص على إلزام الجميع بالكشف عن الوجه أمام السلطات عند الضرورة للتحقق من الهوية.

وقال المعارضون إن حظر النقاب أو تغطية الوجه “عنصري ومتحيز إلى جانب كونه عديم الفائدة”.

وأضافوا أنه من غير المقبول أن يضم الدستور السويسري مادة تحظر أو تحرم على النساء ارتداء ما يرغبن فيه.

وقال مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري عام 2019 إن المسلمين يشكلون 5.5% من سكان البلاد.

وحظرت دول أوربية ارتداء البرقع في الأماكن العامة وهي فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدانمارك وألمانيا وهولندا والنرويج وإيطاليا.

وافق السويسريون في استفتاء رسمي عام 2009 (بنسبة 57.5%) على إضافة بند إلى دستورهم يحظر بناء المآذن في البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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