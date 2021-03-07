السويسريون يوافقون على حظر النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة

وافقت أغلبية السويسريين في استفتاء على حظر ارتداء النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وأبدى 51.2% ممن صوتوا في الاستفتاء تأييدهم لذلك الحظر، فيما عارضه 48.8%.

وتعني النتيجة أنه يجب أن يدرج الحظر الآن في الدستور وسيطبق في المطاعم والمتاجر والأماكن العامة.

مع إعلان كل الكانتونات في #سويسرا عن #النتائج _النهائية #للاقتراع، تم تأكيد قبول #مبادرة "حظر تغطية الوجه" من قبل غالبية الناخبين والناخبات والكانتونات.https://t.co/U8jXgmad3U — أخبار سويسرا (@swissinfo_ar) March 7, 2021

وأطلقت حركة من اليمين المحافظ في سويسرا مبادرة لحظر البرقع أو النقاب أو أي شكل من أشكال إخفاء الوجه غير الدينية.

وعارضت الحكومة والبرلمان فرض الحظر على النقاب على المستوى الوطني. وطرحت في المقابل مشروعا ينص على إلزام الجميع بالكشف عن الوجه أمام السلطات عند الضرورة للتحقق من الهوية.

وقال المعارضون إن حظر النقاب أو تغطية الوجه “عنصري ومتحيز إلى جانب كونه عديم الفائدة”.

وأضافوا أنه من غير المقبول أن يضم الدستور السويسري مادة تحظر أو تحرم على النساء ارتداء ما يرغبن فيه.

وقال مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري عام 2019 إن المسلمين يشكلون 5.5% من سكان البلاد.

وحظرت دول أوربية ارتداء البرقع في الأماكن العامة وهي فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدانمارك وألمانيا وهولندا والنرويج وإيطاليا.

وافق السويسريون في استفتاء رسمي عام 2009 (بنسبة 57.5%) على إضافة بند إلى دستورهم يحظر بناء المآذن في البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.