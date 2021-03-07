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الدوري الماليزي.. مهاجم يطيح بالحكم في منطقة جزاء المنافس (فيديو)

الحكم الماليزي يستأنف المباراة بعد موقف غير متوقع من مهاجم كيلنتان (مواقع التواصل)
الحكم الماليزي يستأنف المباراة بعد موقف غير متوقع من مهاجم كيلنتان (مواقع التواصل)
7/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202112:00 AM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة فريقي كيلنتان وبيراك في الدوري الماليزي لكرة القدم، أمس السبت، تعرُّض حكم المباراة لموقف محرج، لكنه نهض لاستكمال المباراة وكأن شيئًا لم يكن.

وفي الدقيقة 40 من عمر المباراة، دفع مهاجم فريق كيلنتان حكم الساحة باتجاه مدافع الفريق الضيف دفعة أطاحت به هو والمدافع وأسقطتهما أرضًا داخل منطقة جزاء بيراك، ثم نهض الحكم واستأنف المباراة محتسبًا ركلة حرة غير مباشرة لصالح بيراك.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وتعاطف بعضهم مع المهاجم، لا سيَّما وأن الحكم اختار مكانًا غير مناسب حرم مهاجم كيلنتان من متابعة الهجمة وتسديد الكرة في الشباك.

في حين، انتقد مغردون وجود الحكم داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة مع اعتراضهم على تعامله مع تصرف المهاجم بلا مبالاة، وسخر آخرون من اللقطة معتبرين أنها فاصل مضحك (كوميدي) في عالم الساحرة المستديرة.

وسخر أحد المغردين من الحكم فقال “أظن أنه كان لاعب كرة قدم سابقًا. اعتاد أن يلعب كمهاجم، كان يريد أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يكسب لقمة العيش. لهذا السبب كان غاضبًا عندما دخل منطقة الجزاء لينضم إلى هجوم كيلنتان باحثًا عن هدف”، وأضاف مغرد آخر “كان يتوجب عليه البقاء خارج الصندوق”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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