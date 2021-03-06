بعد توفيره أموال التدخين.. أب يهدي ابنته سيارة أحلامها (فيديو)

كان “تانجو أجار” البالغ من العمر 53 عاما مدخنا شرها في الماضي، لكنه قرر الإقلاع عن التدخين، بعدما أصابت سيجارته يد ابنته “ثناء” عن طريق الخطأ قبل 14 عاما، عندما كانت طفلة عمرها 9 سنوات.

ومنذ ذلك اليوم، بدأ أجار بادخار المال الذي كان ينفقه لشراء السجائر، دون أن يخبر عائلته بالأمر، وفتح حسابا مصرفيا باسم ابنته لتجميع تلك الأموال.

إلحاق الأذى بالأسرة

قال أجار إنه كان يلحق الأذى بعائلته والأشخاص الآخرين في محيطه في ذلك الوقت دون أن يعلم أو يقصد، بسبب تدخينه بشراهة كبيرة.

وأكد أنه قرر الإقلاع عن التدخين قبل 14 عاما، عندما حرق يد ابنته بسيجارته وأنه لم يدخن مجددا منذ ذلك اليوم.

وقال أجار إنه اشترى أول سيارة لابنته عندما حصلت على شهادة القيادة وبدأت مرحلة الدراسة الجامعية بعد 10 سنوات من تركه التدخين، حيث كان قد ادخر مبلغ 45 ألف ليرة تركية حينها.

سيارة الأحلام

وأوضح أنه استمر في ادخار المال بعد ذلك اليوم، حيث باع السيارة القديمة واشترى لابنته سيارة أحلامها بعدما تخرجت من الجامعة وأصبحت معلمة.

وأكد أن ابنته تحذر طلابها باستمرار من التدخين وأضراره الكثيرة، حيث تحكي قصتها مع والدها مثالا على ذلك.

وأعربت الابنة ثناء (23 عاما) عن بالغ سعادتها لأنها كانت السبب في ترك والدها للتدخين، وقالت إنها دهشت حين علمت أنه اشترى لها سيارة من مدخرات أموال السجائر.

وأكدت ثناء أنها تشعر بسعادة كبيرة لأنها حصلت على سيارة أحلامها، إلا أن سعادتها الأكبر تكمن في إقلاع والدها عن التدخين وحفاظه على صحته وسلامته.