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مواطنون سودانيون للجزيرة مباشر: أين حكومة حمدوك من مشاكل النقل وأزمة الوقود بالعاصمة؟ (فيديو)

6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202110:37 PM (مكة المكرمة)

أجمع عدد من مواطني العاصمة السودانية الخرطوم على أن مشاكل النقل وأزمة الوقود تظل الهاجس الأكبر الذي يؤرق حياة الكثير منهم لا سيما خلال أيام الأعياد.

وناشدوا حكومة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالتدخل لوضح حد لحالة الاختلال التي يعرفها  الميناء البري الوحيد في العاصمة الخرطوم.

وقال إبراهيم النيل عضو لجنة مقاومة الميناء البري بالخرطوم “إن هذا الميناء الوحيد في العاصمة السودانية يلزم الحكومة بأن توليه عناية خاصة، لكن ما يلاحظ هو أن هذه المؤسسة العمومية تفتقر لجميع المستلزمات والبنيات التحتية اللازمة.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشرأن هذا الميناء الذي بلغت كلفته الإجمالية 7 مليارات جنيه، تجعل منه ميناء بريا دوليا، لكن واقع الحال يكشف أننا نعيش فوضىى عارمة في ظل غياب سياسة تدبيرية عند الحكومة .

وقال أحد المواطنين لمراسل الجزيرة مباشر”إننا نعيش في الميناء مأساة يومية، والمرافق الصحية إما مغلقة أومعطلة. حتى الصالات الأربع في الميناء مغلقة وهو ما يعرض حياة المسافرين  للخطر”.

وتابع “نوجه رسالة إلى والي ولاية الخرطوم خالد النمر لوقف الفوضى والفساد في الميناء، ونطالبه بزيارة للميناء للوقوف على حجم الاختلالات”.

وأكد أن تدخل الدولة والحكومة  في قضية ميناء الخرطوم البري مسالة غاية في الأهمية، وذلك لتجاوز النظرة الربحية، طالما أن الأمر يتعلق بمرفق عام يستفيد منه جميع السودانيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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