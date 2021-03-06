دراسة: تزايد ثقة الأمريكيين في اللقاحات المضادة لكورونا

أظهرت دراسة لمعهد “بيو” للأبحاث نشرت أمس الجمعة أن أعداد الأمريكيين الراغبين في تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا في تزايد مقارنة بدارسة سابقة أجريت قبل 3 أشهر.

وبلغت نسبة البالغين الذين تلقوا لقاحا مضادا لكورونا أو الراغبين في تلقي اللقاح 69% مقارنة بـ60% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال 19% من هؤلاء إنهم تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من أحد لقاحي فايزر وموديرنا.

يُذكر أنه في منتصف فبراير/شباط حين أجريت الدراسة كان لقاحا فايزر/بايونتك وموديرنا الوحيدين المرخّص لهما في الولايات المتحدة.

وكان من اللافت أن نسبة الأمريكيين السود الذين قالوا إنهم تلقوا اللقاح أو يرغبون في تلقيه ارتفعت بشكل كبير إلى 61%، بعدما كانت تقتصر على 42% في نوفمبر/تشرين ثاني.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية كبيرة لأن الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا بحسب الإحصاءات.

وأظهرت الدراسة أن 67% من الأمريكيين تربطهم معرفة بمصاب أدخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19 أو توفي بإصابته بالوباء، علما بأن هذه النسبة ترتفع إلى 78% عند السود.

ويعتبر نصف الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية أن المرض يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، بينما تنخفض هذه النسبة إلى الربع عند البيض.

ثقة حسب التوجه السياسي

من جهة أخرى تُظهر الدراسة تفاوتا متزايدا على صعيد الثقة باللقاحات بحسب التوجهات السياسية فنسبة 83% من الديمقراطيين يقولون إنهم تلقوا جرعة لقاح أو يرغبون بذلك، مقابل 56% من الجمهوريين.

وأظهرت الدراسة أن 30% من الأمريكيين غير الراغبين في تلقي جرعة لقاح كانت الأسباب المعلنة لهذا الموقف هي الخوف من التأثيرات الجانبية، والتخوف من أن هذه اللقاحات أنتجت بأسرع مما يجب.

وأجريت دراسة مركز بيو للأبحاث على أكثر من 10 آلاف بالغ، قبل تصريح السلطات الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح “جونسون أند جونسون” الأحادي الجرعات.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد تم تلقي 82.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا آندي سلافيت أمس الجمعة في مؤتمر صحفي إن هذا الرقم هو الأعلى على صعيد الدول، وإن نحو 55% ممن يبلغون 65 عاما وما فوق تلقوا على الأقل جرعة لقاح.