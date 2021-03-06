وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن الباحث أحمد سمير (فيديو)

نظم ناشطون من منظمة العفو الدولية، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في بروكسل، للمطالبة بالإفراج عن الباحث المصري المعتقل أحمد سمير.

وحمل الناشطون لافتات كُتب عليها “الحرية لأحمد” بعدة لغات.

Aujourd'hui, nous manifestons pour la libération de #AhmedSamirSantawy📢 Devant l'ambassade d'#Egypt à #Bxl Cet étudiant est détenu par les autorités égyptiennes depuis 33 jours sans raison valable. Vous nous entendez ?🗣️@MfaEgypt @EgyptianPPO Agir ? https://t.co/sexvRfEnOd pic.twitter.com/N1BxnrGkPE — Amnesty Belgique FR (@amnestybe) March 5, 2021

وتعرض أحمد سمير للإخفاء القسري 5 أيام، بعد القبض عليه في الأول من فبراير/شباط الماضي، كما تعرض للضرب، وأبقي معصوب العينين أثناء استجوابه، بحسب ما ذكرت المنظمة.

وقال بيان للمنظمة عبر موقعها الإلكتروني إن سمير محروم من أي اتصال بأسرته، مما يثير المخاوف على سلامته وصحته، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت نيابة أمن الدولة المصرية العليا قررت في 6 فبراير شباط ، حبس سمير احتياطيا، على ذمة التحقيقات في القضية “رقم 65 ” لسنة 2021، حصر أمن دولة.

ووجهت إلى سمير تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي -فيس بوك- بغرض نشر أخبار كاذبة”.

ويدرس سمير في جامعة أوربا المركزية في النمسا، وطالبت الرابطة الأوربية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية، في بيان سابق، السلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وقالت الرابطة في بيان إن سمير “باحث وطالب ذو مكانة جيدة ويعمل في تاريخ قانون وسياسة الإنجاب في مصر” وحثّت الحكومة المصرية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج السريع والآمن عنه، واحترام حقوقه القانونية.