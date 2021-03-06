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بعد منع النقاب في 10 دول أوربية.. سويسرا تستعد للتصويت على حظر البرقع في الأماكن العامة

أكثر من عشر دولة أوربية تمارس تضييقا على ارتداء الحجاب والنقاب في الأماكن العامة (الجزيرة)
أكثر من عشر دولة أوربية تمارس تضييقا على ارتداء الحجاب والنقاب في الأماكن العامة (الجزيرة)
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202108:05 PM (مكة المكرمة)

يصوت السويسريون، غدا الأحد، في استفتاء لحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية.

وكانت سويسرا قد شهدت في الأونة الأخيرة مبادرة للتيار الشعبي تحت عنوان “نعم لحظر كامل لأغطية الوجه” دون أن  تشير صراحة إلى البرقع أو النقاب.

وقال المتحدث باسم الحملة في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين لوك ادور “إنها مسألة حضارية، الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه”. وأضاف قائلا “هذا شكل متطرف من الإسلام”.

وتابع “لحسن الحظ ليس هناك الكثير ممن يضعن البرقع في سويسرا، لكنّه حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد سنوات من الجدل إثر حظر مماثل في بعض البلدان الأوربية وبعد الدول ذات الغالبية المسلمة.

غالبيتهم سياح

ولا تزال حملة تأييد الحظر متقدمة في استطلاعات الرأي لكنّ  تقدمها المريح، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تراجع بشدة في استطلاعات الرأي خلال فبراير/شباط الماضي.

وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني. لكنها بالمقابل طرحت مشروعا مضادا ينص على إلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم.

وأعربت الحكومة  السويسرية عن معارضتها للنص الذي تعتبره “غير ضروري” لأن المنقبات هن بشكل رئيسي من السياح.

وتحظى اللجنة التي طرحت المبادرة الشعبية بدعم واسع من حزب الشعب السويسري، لكنّ بعض السياسيين الليبراليين والمقربين من اليسار انضموا لصفوفها بدعوى حماية حقوق النساء.

المنظمات النسائية تعارض

وقد عارض العديد من المنظمات النسائية الحظر المقترح.

وقالت المتحدثة باسم تجمع الحجاب الأرجواني النسوي الإسلامي إيناس الشيخ “إنه مقترح عنصري ومتحيز جنسيا إلى جانب كونه عديم الفائدة”.

وأضافت “من غير المقبول للدستور السويسري أن يضم مادة تحظر أو تحرم على النساء ارتداء ما يرغبن فيه”.

وتابعت أن “حظر البرقع ليس موجها لمصلحة النساء بل هو ضد هويتهن واختياراتهن”.

وقالت الشيخ إنّ القانون المقترح خلق انطباعا بوجود مشكلة، في حين أنّ “هناك 30 أمراة فقط يرتدين البرقع في سويسرا”.

وكشف استطلاع لمكتب الاحصاءات الفدرالي السويسري في العام 2019 أنّ المسلمين يشكلون 5,5 في المئة من سكان البلاد، معظمهم متحدرين من يوغوسلافيا السابقة.

ولدى سويسرا تاريخ طويل من التصويت ضد الرموز الواضحة لمجتمعاتها الإسلامية المتنامية.

يذكر أن عشر دول أوربية تحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة وهي فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدانمارك وألمانيا وهولندا والنرويج وأيطاليا، بينما يتوقع حظره في دولة السويد.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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