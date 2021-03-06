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أرسل آلاف الصور.. المسبار برسيفرانس يتحرّك للمرة الأولى على سطح المريخ (فيديو)

مسبار أمريكي يتحرّك للمرة الأولى على سطح المريخ (رويترز)
مسبار أمريكي يتحرّك للمرة الأولى على سطح المريخ (رويترز)
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202103:22 PM (مكة المكرمة)

نجح المسبار الأمريكي برسيفرانس في التحرّك لبضعة أمتار على المريخ بواسطة عجلاته وذلك للمرة الأولى منذ هبوطه على سطحه قبل أسبوعين.

الروبوت الجوّال المجهّز بستّ عجلات تقدّم 4 أمتار بعد ظهر الخميس بهدف التحقق من أن أنظمة تشغيله تعمل بشكل صحيح، ثم دار على نفسه إلى اليسار، وبعدها تراجع نحو مترين ونصف المتر.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الجمعة، أن المسبار برسيفرانس تمكن خلال تراجعه من التقاط صورة لآثار عجلاته الخاصة على سطح المريخ، نشرتها الوكالة.

واجتازت العربة الجوالة ما مجموعه ستة أمتار ونصف متر في 33 دقيقة.

وقالت المهندسة المسؤولة عن تنقل المسبار في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا الذي صُمم فيه “أعتقد أنني لم أكن يوماً سعيدة بقدر ما كنت عند رؤية آثار العجلات”.

وقالت في مؤتمر صحفي إنها لاحظت أن عملية التنقّل الأولى للمسبار “جرت بشكل جيد جداً” وأكدت أن مهمته أنجزت بذلك “مرحلة بالغة الأهمية”.

وسيكون المسبار قادرا على التحرّك لمسافة 200 متر في كل يوم من الأيام المريخية- وهي أطول بقليل من الأيام الأرضية- وتبلغ سرعة تنقلّه خمسة أضعاف سرعة العربة الجوالة الأخرى “كوريوسيتي” التي لا تزال تعمل على المريخ.

المسبار أرسل أكثر من سبعة آلاف صورة (رويترز)

هبوط على سطح المريخ

كان المسبار الجوال “برسيفرانس” هبط على سطح المريخ في 18 من فبراير/ شباط الماضي، في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تحوي بحيرة عميقة قبل نحو 3.5 مليارات سنة.

ويسعى المسبار إلى جمع ما يصل إلى ثلاثين عينة صخرية من الكوكب خلال أقل من عامين، تعود بها مركبة أخرى إلى الأرض، سعياً إلى إيجاد آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.

ويتابع العلماء في الوقت الراهن رحلتين للمسبار إلى الدلتا التي شكلها نهر قديم كان يصب في البحيرة، إذ أن يعلق الباحثون أهمية كبيرة على استكشافها نظراً لاحتمال تكوّن كمية كبيرة من الرواسب فيها.

وفي خطوة سابقة لذلك، من المقرر إطلاق المروحية “إنجينوينيتي” الصغيرة التي لا تزال موجودة تحت العربة، فتكون بذلك أول مركبة تعمل بمحركات تطير في جوّ كوكب آخر.

وتبحث فرق ناسا حاليا عن أفضل مكان لإجراء هذه التجربة التاريخية قبل نهاية الربيع بحسب ما وعد نائب رئيس البعثة روبرت هوغ يوم الجمعة.

وأرسل برسيفرانس إلى الأرض حتى الآن أكثر من 7 آلاف صورة التقطتها كاميراته، ونشرت الوكالة في 24 من فبراير/شباط صورة بانورامية جمعت لقطات عدة التقطها المسبار في المنطقة التي حط فيها، تظهر قمة فوهة جيزيرو.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أنها أطلقت على موقع هبوط برسيفرانس اسم مؤلفة قصص الخيال العلمي الكاتبة الأمريكية من أصل أفريقي “أوكتافيا إي بتلر” التي ولدت في باسادينا بولاية كاليفورنيا حيث يقع مختبر الدفع النفاث.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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