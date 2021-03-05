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15 منظمة تطالب واشنطن بربط مبيعات الأسلحة للبحرين بتحسن حقوق الإنسان

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (رويترز-أرشيفية)
الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (رويترز-أرشيفية)
4/3/2021

طالبت 15 منظمة حقوقية بحرينية وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمعالجة حالة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على أولوية احترام الحقوق في منطقة الخليج العربي.

وشددت المنظمات البحرينية التي من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية وبيت الحرية، في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي على أن حكام البحرين “شجعهم ازدراء الرئيس السابق دونالد ترمب لحقوق الإنسان لمهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة”.

وجاء في الرسالة الموجهة لوزير الخارجية الأمريكي أن إدارة بايدن معنية بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق البلاد، وذلك بعد بيع أسلحة بقيمة 8.5 مليار دولار للبحرين خلال إدارة ترمب.

وقالت المنظمات البحرينية إن من واجبات إدارة بايدن حث البحرين على إلغاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، واتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة الحقوق المدنية وإعادة القيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق البلاد.

كما شددت الرسالة على المسؤولين الأمريكيين طلب تأمين زيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة  للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما القادة المسجونون في انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.

وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان قائلاً”سوف يُذكر عصر ترمب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011″.

المصدر : الجزيرة مباشر

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