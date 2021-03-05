15 منظمة تطالب واشنطن بربط مبيعات الأسلحة للبحرين بتحسن حقوق الإنسان

طالبت 15 منظمة حقوقية بحرينية وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمعالجة حالة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على أولوية احترام الحقوق في منطقة الخليج العربي.

وشددت المنظمات البحرينية التي من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية وبيت الحرية، في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي على أن حكام البحرين “شجعهم ازدراء الرئيس السابق دونالد ترمب لحقوق الإنسان لمهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة”.

وجاء في الرسالة الموجهة لوزير الخارجية الأمريكي أن إدارة بايدن معنية بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق البلاد، وذلك بعد بيع أسلحة بقيمة 8.5 مليار دولار للبحرين خلال إدارة ترمب.

وقالت المنظمات البحرينية إن من واجبات إدارة بايدن حث البحرين على إلغاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، واتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة الحقوق المدنية وإعادة القيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق البلاد.

خيبات لا يحدثونك عنها..

منظمة فريدوم هاوس وضعت البحرين في مواقع متأخرة ضمن الدول "غير الحرة" بتصنيفها السنوي حول الحريات، بمجموع 11 درجة من 100، كالتالي:

1 على 40 بالحقوق السياسية

10 على 60 بالحريات المدنية موقع مخجل لحكومة تسعى لتحسين سمعتها الدولية. https://t.co/eVHpsrsRjW — Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) March 3, 2021

كما شددت الرسالة على المسؤولين الأمريكيين طلب تأمين زيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما القادة المسجونون في انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.

وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان قائلاً”سوف يُذكر عصر ترمب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011″.