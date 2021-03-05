تنافس غير مشروع وتكسب سياسي.. لماذا لا يشهد العالم توزيعا عادلا للقاحات كورونا؟ (فيديو)

قال الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الدول الغنية سارعت لتوفير اللقاحات لمواطنيها، في حين كانت الدول الأكثر فقرا لا تملك الإمكانات لذلك.

وأوضح خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر، أن الأمر تم تداركه الآن بعد أن تم توفير كميات من اللقاحات للدول الفقيرة من خلال المبادرة الدولية لتوفير اللقاحات “كوفاكس” مشيرا إلى أنه تم توريد 800 ألف جرعة للسودان، من التحالف الدولي لتوفير اللقاحات، في إطار هذه المبادرة.

هل هناك توزيع عادل للقاح بين الدول الغنية والفقيرة حول العالم؟ pic.twitter.com/I5cVLs1ZQH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2021

أما أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب فقال إنه لا يحق للدول التكسب السياسي من وراء الأزمات، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنافسا غير مشروع فيما يختص بتصنيع وتوزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح أن توزيع اللقاحات وقبله أزمات الأقنعة والأدوية شهدت تنافسا “غير مشروع” بين الدول الغنية والمقتدرة فيما كانت الدول الفقيرة تكافح من أجل القليل في مشهد كشف أزمة أخلاقية.

دبلوماسية اللقاحات.. هل هناك توزيع عادل للقاح حول العالم؟ pic.twitter.com/pfg3Oyx9EN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2021

حملات التطعيم

وفي أواخر العام المنصرم انتظمت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد- الذي انتشر من الصين أواخر عام 2019- في الدول الأوربية والولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عمليات التطعيم لن تحقق هدفها في دحر المرض إذا استثنت الدول الفقيرة، في حين بادرت إلى تكوين تحالف دولي لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.