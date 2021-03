ميانمار.. واشنطن تهدد الانقلابيين بتطبيق “حظر خاشقجي” ويوتيوب يحظر قنوات الجيش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، إمكانية تطبيق “حظر خاشقجي” على الضالعين في تهديدات أو مضايقات لمعارضي انقلاب ميانمار.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت سابقا عن القانون الذي يحظر بموجبه السفر للولايات المتحدة بحق “الأفراد الذين يعملون لصالح حكومة أجنبية ويُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة تستهدف المعارضين خارج الحدود الإقليمية”، وذلك عقب الكشف عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجدد برايس في مؤتمر صحفي أمس إدانة بلاده لإطلاق قوات الأمن في ميانمار النيران على المحتجين المعارضين للانقلاب، وقال ردًا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة ستطبق “حظر خاشقجي” على ميانمار “هذا الحظر يسري على الدول الأخرى التي تهدد معارضيها بالخارج بقدر استهدافه للعمليات التي تقوم بها السعودية”.

وأردف برايس “وبالتالي فإنه عند الضرورة لن نتردد البتة في تطبيق هذا الحظر على ميانمار أيضًا”.

ويوم الجمعة أعلن موقع يوتويب حظر 5 قنوات يديرها جيش ميانمار لانتهاكها ما سماها بـ”معايير المنصة وشروط الخدمة”، وأكد في بيان أنه يراقب الوضع عن كثب وسيحظر أي محتوى ينتهك قواعده مستقبلا.

YouTube has removed five channels run by Myanmar's military for violating its community guidelines and terms of service, following the Feb. 1 military coup. https://t.co/igKXpNkeFT

— The Associated Press (@AP) March 5, 2021