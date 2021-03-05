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ميانمار.. واشنطن تهدد الانقلابيين بتطبيق “حظر خاشقجي” ويوتيوب يحظر قنوات الجيش

تواصل الاحتجاجات في ميانمار رغم القمع الأمني (الأناضول)
تواصل الاحتجاجات في ميانمار رغم القمع الأمني (الأناضول)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202105:40 PM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، إمكانية تطبيق “حظر خاشقجي” على الضالعين في تهديدات أو مضايقات لمعارضي انقلاب ميانمار.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت سابقا عن القانون الذي يحظر بموجبه السفر للولايات المتحدة بحق “الأفراد الذين يعملون لصالح حكومة أجنبية ويُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة تستهدف المعارضين خارج الحدود الإقليمية”، وذلك عقب الكشف عن تقرير المخابرات  الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجدد برايس في مؤتمر صحفي أمس إدانة بلاده لإطلاق قوات الأمن في ميانمار النيران على المحتجين المعارضين للانقلاب، وقال ردًا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة ستطبق “حظر خاشقجي” على ميانمار “هذا الحظر يسري على الدول الأخرى التي تهدد معارضيها بالخارج بقدر استهدافه للعمليات التي تقوم بها السعودية”.

وأردف برايس “وبالتالي فإنه عند الضرورة لن نتردد البتة في تطبيق هذا الحظر على ميانمار أيضًا”.

ويوم الجمعة أعلن موقع يوتويب حظر 5 قنوات يديرها جيش ميانمار لانتهاكها ما سماها بـ”معايير المنصة وشروط الخدمة”، وأكد في بيان أنه يراقب الوضع عن كثب وسيحظر أي محتوى ينتهك قواعده مستقبلا.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت، في 25 فبراير/شباط الماضي، حظرها جميع الحسابات والدعايات المرتبطة بجيش ميانمار، مؤكدة أنها تتعامل مع الوضع في ميانمار بعد الانقلاب باعتباره “وضعا طارئا”، كما شمل الحظر صفحات الجيش على موقع إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك.

وتواجه منصات التواصل الأخرى أيضًا نفس تحدي المحتوى العسكري وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في ميانمار، وذكرت وكالة رويترز أن الجيش والشرطة في ميانمار يستخدمان تطبيق تيك توك لتوجيه تهديدات بالقتل إلى المحتجين.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

وحتى أمس الخميس، بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن 56 قتيلًا.

المصدر : وكالات

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