موقع إسرائيلي: مصر للطيران تطلب تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة لتل أبيب

قال موقع قناة “آي24 نيوز” الإسرائيلية إن شركة مصر للطيران تقدمت بطلب للسلطات الإسرائيلية لتسيير رحلات مباشرة ومنتظمة بين مصر وإسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قوله إن مصر للطيران طلبت أن تقوم هي بتشغيل الرحلات إلى إسرائيل بدلا من شركة سيناء للطيران، التي تقوم بذلك منذ سنين.

وأوضح أنه بموجب الطلب ترغب مصر للطيران في تسيير 21 رحلة أسبوعيا، مقابل 7 رحلات تقوم بها سيناء للطيران حاليا حسبما ذكر الموقع.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك رفض قيام مصر للطيران، الناقلة الرسمية للبلاد، بتلك الرحلات خلال حكمه لمصر.

وذكر الموقع أن مسؤولين مصريين أكدوا تقديم الطلب.

وقال الصحفي جمال سلطان في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر إنه يعتقد أن موجة التطبيع الأخيرة بين دول عربية وإسرائيل تسبب في قلق لدى مصر من خسارة دورها فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ودفعتها للقيام بهذه الخطوة في محاولة التأكيد على دورها في هذا الملف.

وشكك سلطان في الجدوى الاقتصادية لمثل هذا العدد من الرحلات، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذ لمكافحة جائحة كورونا. وتساءل عن السبب الذي دفع مصر للطيران لتقديم هذا الطلب في الوقت الحالي.

وقال الصحفي محمد العطيفي في لقاء مع “المسائية” إن هناك علاقات قائمة بالفعل بين مصر وإسرائيل وربما تشهد الفترة المقبلة تطورا في تلك العلاقات، مشيرا إلى التعاون في قطاع الغاز.

وأضاف أن خطوط الطيران مهمة في علاقات التعاون بين الدول.

وأشار العطيفي إلى وجود عدد كبير من المصريين يعملون في إسرائيل ويمكنهم استخدام هذه الرحلات للتنقل بين مصر وإسرائيل.