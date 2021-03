ما حقيقة عثور أهالي قرية في الكونغو على منجم ذهب؟ (فيديو)

تداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر تجمهر العشرات من السكان المحليين بإحدى قرى جمهورية الكونغو الديمقراطية وقالوا أنهم عثروا على منجم ذهب هناك.

وقال متداولو المقطع إن أهالي بلدة لوهيهي بمقاطعة كيفو الجنوبية بجمهورية الكونغو اكتشفوا منجما مليئا بالذهب في أحد الجبال من خلال الحفر وأخذوا قطع الذهب إلى منازلهم لغسله وصهره.

وبين مصدق ومكذب لصحة الفيديو وتاريخه تابعت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر التفاصيل من أجل الوصول إلى الحقيقة.

Here they are at home 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hpR256NISO

— Kawaida Kawaida (@mkomwa) March 2, 2021