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ما حقيقة عثور أهالي قرية في الكونغو على منجم ذهب؟ (فيديو)

عثر الأهالي على منجم ذهب جديد في الكونغو (مواقع التواصل)
عثر الأهالي على منجم ذهب جديد في الكونغو (مواقع التواصل)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202105:02 PM (مكة المكرمة)

تداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر تجمهر العشرات من السكان المحليين بإحدى قرى جمهورية الكونغو الديمقراطية وقالوا أنهم عثروا على منجم ذهب هناك.

وقال متداولو المقطع إن أهالي بلدة لوهيهي بمقاطعة كيفو الجنوبية بجمهورية الكونغو اكتشفوا منجما مليئا بالذهب في أحد الجبال من خلال الحفر وأخذوا قطع الذهب إلى منازلهم لغسله وصهره.

وبين مصدق ومكذب لصحة الفيديو وتاريخه تابعت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر التفاصيل من أجل الوصول إلى الحقيقة.

ومن خلال التحقق من الموقع على الخرائط والتدقيق من المعالم والتواصل مع شهود عيان من الأهالي الذي وجدوا  في المكانK تبين أن المقطع صحيح وأقدم نسخة منه يوم 26 فبراير/شباط الماضي وهو نفس يوم الحدث.

فقد اكتشف سكان محليون منجم ذهب في بلدة لوهيهي الغنية بالذهب والقريبة من قرية بيرافا بمقاطعة كيفو الجنوبية بجمهورية الكونغو.

وأكد شهود من أهالي القرية للجزيرة مباشر أن تجمهر الناس وعملية البحث استمرا حتى اليوم التالي للاكتشاف فقط، وبعدها سيطرت السلطات المحلية على الموقع وضمته لمواقع التعدين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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