قيادي بمجلس السيادة: نظام الحكم الإقليمي هو الأنسب للسودانيين (فيديو)

قال الطاهر أبو بكر حجر، عضو مجلس السيادة السوداني وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إن نظام الحكم الإقليمي هو الأنسب للسودان وفق ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية.

وأضاف حجر خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر أن اعتماد هذه التقسيم يمنح كل إقليم صلاحيات تشريعية وإدارية مهمة، وأن هذا هو الجوهر العام للنظام اللامركزي المعمول به عالميا.

وأشار إلى أن “الرئيس السابق عمر البشير اعتمد هذا النظام الإقليمي في الحكم، لكنه تراجع عنه بعد 25 سنة، وهو ما فتح الباب أمام انفصال دولة جنوب السودان وظهور نزعات عرقية مسلحة تطالب بالاستقلال”.

وشدد المسؤول السوداني على أن إقليم دارفور يحتل مكانة خاصة في هذا التقسيم، وستكون له مشاركة على المستوى القومي والمستوى الإقليمي.

وقال إنه سيكون لحركة تحرير جيش السودان دور أساسي في تدبير سياسة إقليم دارفور، معربا عن اعتقاده بأن يكون (مني أركو مناوي) رئيس الحركة هو الأقرب للإشراف على إدارة الإقليم.

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا.

ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم الفيدرالية عقب انعقاد مؤتمر الحكم في السودان، الذي سيعقد لاحقا.

وسيتم خلال المؤتمر تحديد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات حدودها.