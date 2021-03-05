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قلدت عادل إمام وياسر العظمة.. الصينية “آسيا” جذبتها حضارة الشرق الأوسط فتعلمت العربية (فيديو)

5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202103:50 PM (مكة المكرمة)

قالت المدونة الصينية “تشاو نان” إنها اتجهت لدراسة اللغة العربية لأن حضارة الشرق الأوسط اجتذبتها بعدما سمعت عن الأهرامات وأبو الهول، ولهذا سعت لتتعرف أكثر على هذه الحضارات.

وأضافت تشاو نان “آسيا الصينية” التي اشتهرت على مواقع التواصل بعد تداول فيديوهات تقلد فيها النجم المصري عادل إمام في المسرحية الشهيرة “شاهد ما شفش حاجة”، أنها درست اللغة العربية في تخصصها في المرحلة الجامعية وأكملتها بدراسة الماجستير في الجامعة الصينية.

وقالت للجزيرة مباشر إنها سعت لتعلم اللغة العربية لمساعدتها على تفهم أكثر لحضارة الشرق الأوسط، إضافة إلى الانفتاح الصيني على تعلم اللغة العربية وإفساح المجال لتعلمها في الكثير من الجامعات الصينية.

وبدأت آسيا بتقليد الفنان السوري ياسر العظمة منذ أشهر، وقالت إن التجربة استهوتها، وسرعان ما بدأت في تقليد الممثل المصري عادل إمام.

وعن اتقانها للهجتين السورية والمصرية في تقليدها للممثل السوري ياسر العظمة والنجم المصري عادل إمام، قالت آسيا إنها تستعين في ذلك بأصدقائها من العرب للتدريب على نطق اللهجة المحلية.

وأكدت آسيا أن فريق العمل الذي يصاحبها في تصوير الفيديوهات يساعدها كثيرا في المسائل الفنية وعمليات المكياج المصاحبة لكل شخصية تقوم بتقليدها.

“شاهد ما شفش حاجة”

وحقق مقطع فيديو لآسيا وهي تعيد تمثيل مشهد من المسرحية الكوميدية المصرية (شاهد ما شفش حاجة) من بطولة النجم عادل إمام آلاف المشاهدات على موقع فيسبوك.

وأعادت آسيا تقديم المشهد مقلدةً إمام والممثل الذي كان يقوم بدور مُحضر المحكمة (في دور بُرعي) بالمسرحية الشهيرة، ويظهر المقطع تطابقًا كبيرًا بين حركات آسيا وتأديتها للمشهد وبين المشهد الأصلي من المسرحية.

وحقق الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى مئات التعليقات وعلامات الإعجاب والتفاعل.

وتعرّف آسيا نفسها عبر صفحتها على فيسبوك بأنها “فتاة صينية تتكلم اللغة العربية وتحب التمثيل”، ويتابعها أكثر من 200 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر

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