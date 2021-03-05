البث الحي
الأخبار|كندا

تعرف على أول رئيس مسلم لمجلس خدمات الشرطة في أونتاريو الكندية (فيديو)

أحمد عطية أول مسلم يرأس مجلس للشرطة بمقاطعة أونتاريو الكندية (مواقع التواصل)
أحمد عطية أول مسلم يرأس مجلس للشرطة بمقاطعة أونتاريو الكندية (مواقع التواصل)
5/3/2021

قال أحمد عطية أول رئيس مسلم لجهاز خدمات الشرطة في مقاطعة أونتاريو بكندا إنه يعمل من خلال المجلس لمكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز.

وأضاف في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر “تشرفت بانتخابي كرئيس لمجلس شرطة منطقة بيل وهي الجهة المسؤولة عن إشراف جهاز الشرطة ووضع سياساته وإستراتيجياته وأولوياته وميزانيته”.

وأحمد عطية هو الابن الأكبر لمهندس الطاقة النووية المصري الكندي الدكتور الطنطاوي عطية الذي هاجر إلى كندا في السبعينيات، وولد وتربى بمدينة ميسيساغا (بمقاطعة أونتاريو).

وأسس عطية شركة متخصصة في إدارة الأزمات ومناقشة قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولهذا السبب تشجع للانضمام إلى مجلس الشرطة.

ويقول “انضممت لسلك الشرطة لأنني أتابع مع يحدث من ظلم للناس في مصر على يد السلطات الأمنية والتي من المفترض أن توفر الحماية للمدنيين”.

وحول أولويات وتحديات المنصب قال عطية “قمنا في المجلس بإنشاء هيئة تشرف على مدير شرطة المنطقة الملزم بتوفير الخدمة الشرطية والأمنية لمليون و400 ألف نسمة يعيشون في منطقة بيل بشكل عادل، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم”.

وأضاف “وضعنا خطة إستراتيجية تركز على محاربة التمييز العنصري الممنهج وتحقيق العدالة والمساواة، ونتواصل مع المجتمع المدني، كما نعمل على تحديث المقاربات الشرطية والأمنية وكيفية تحسين عمل جهاز الشرطة والعاملين فيه من خلال الاستفادة من القدرات التكنولوجية”.

وتابع “التمييز العنصري الممنهج أمر يشغل جميع الكنديين، وهو يتعلق بسنوات من التمييز بالمؤسسات ضد العرقيات والأقليات المختلفة من سود ومسلمين وغيرهم”.

وأردف “نحن في مجلسنا -وبمشاركة مدير الشرطة- نتصدى لكل أشكال التمييز والعنصرية واتخذنا في هذا الصدد خطوات غير مسبوقة، كما نعمل مع لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو لتحديد أوجه التمييز والعنصرية وإصدار التوصيات لإدارة الشرطة التي تعتبر مسؤولة أمام هذه اللجنة عن ضمان تنفيذ رجالها لهذه التوصيات، وهذا أمر غير مسبوق في كندا”.

وحول الجالية المسلمة قال أحمد عطية “أخدم هنا الجالية المسلمة بمنطقة بيل وهي منطقة متنوعة الأعراق ويشكل المسلمون 10% من سكانها والجالية المسلمة متحمسة لتبوئي هذا المنصب ودائما ما تتواصل معي بشأن القضايا الأمنية والشرطية”.

وأضاف “يتصل بي أفراد الجالية المسلمة هنا للسؤال عن كيفية الالتحاق بسلك الشرطة، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا من شأنه أن يعزز تمكين الجالية الإسلامية والمسلمين بشكل عام”.

وأوضح “مسلمو كندا يفوقون المليون نسمة، وقد أسسوا أنفسهم وانخرطوا بشكل إيجابي في المجتمع الكندي ولدينا مئات من المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية عبر البلاد”.

وأردف “الكثير من القيادات الإسلامية تشارك في الشأن المجتمعي والمحلي للدفع نحو التغيير الإيجابي وتغيير توجهات الناس. ورأينا قيادات إسلامية ناجحة في مجال السياسة والمجال الأكاديمي والتجاري والاقتصادي والمشاركة المجتمعية والمدنية وحتى في مجال الإعلام والترفيه وغيرها من المجالات”.

وختم بالقول “وجد المسلمون في كندا مناخا مرحبا، وانتخابي لهذا المنصب شجع شبانا عديدين على العمل من أجل تقلد مناصب قيادية كي يصبحوا عوامل للتغيير في المستقبل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

حصلت الدكتورة هدى المراغى، العالمة الكندية من أصل مصري، على أرفع وسام مدنى فى كندا من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، حسب بيان صدر أمس الجمعة.

28/11/2020
المزيد من الأخبار

تنافس غير مشروع وتكسب سياسي.. لماذا لا يشهد العالم توزيعا عادلا للقاحات كورونا؟ (فيديو)

أمريكية تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في ولاية نيويورك (رويترز)

تبلغ نحو مليار طن.. الأمم المتحدة: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم

الأمم المتحدة: 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم(رويترز)

أدى لمقتل 11 بينهم ضابط رفيع.. وزير الدفاع التركي يكشف الأسباب الأولية لتحطم المروحية العسكرية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده موقع الحادث (الأناضول)

قيادي بمجلس السيادة: نظام الحكم الإقليمي هو الأنسب للسودانيين (فيديو)

الطاهر أبو بكر حجر عضو مجلس السيادة السوداني (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وقصة اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى

(الجزيرة)

“فقدت معلمي وقائدي”.. السيسي ينعى لواء سابقا بالجيش توفي بكورونا

اللواء كمال أحمد عامر (منصات التواصل)

ما إمكانية حدوث توافق تركي مصري بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما؟ (فيديو)

شركة “بهارات” الهندية تكشف نسبة فعالية لقاحها المضاد لكورونا

لقاح كوفاكسين الهندي المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)