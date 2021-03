تعرف على أول رئيس مسلم لمجلس خدمات الشرطة في أونتاريو الكندية (فيديو)

قال أحمد عطية أول رئيس مسلم لجهاز خدمات الشرطة في مقاطعة أونتاريو بكندا إنه يعمل من خلال المجلس لمكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز.

وأضاف في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر “تشرفت بانتخابي كرئيس لمجلس شرطة منطقة بيل وهي الجهة المسؤولة عن إشراف جهاز الشرطة ووضع سياساته وإستراتيجياته وأولوياته وميزانيته”.

وأحمد عطية هو الابن الأكبر لمهندس الطاقة النووية المصري الكندي الدكتور الطنطاوي عطية الذي هاجر إلى كندا في السبعينيات، وولد وتربى بمدينة ميسيساغا (بمقاطعة أونتاريو).

وأسس عطية شركة متخصصة في إدارة الأزمات ومناقشة قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولهذا السبب تشجع للانضمام إلى مجلس الشرطة.

ويقول “انضممت لسلك الشرطة لأنني أتابع مع يحدث من ظلم للناس في مصر على يد السلطات الأمنية والتي من المفترض أن توفر الحماية للمدنيين”.

وحول أولويات وتحديات المنصب قال عطية “قمنا في المجلس بإنشاء هيئة تشرف على مدير شرطة المنطقة الملزم بتوفير الخدمة الشرطية والأمنية لمليون و400 ألف نسمة يعيشون في منطقة بيل بشكل عادل، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم”.

وأضاف “وضعنا خطة إستراتيجية تركز على محاربة التمييز العنصري الممنهج وتحقيق العدالة والمساواة، ونتواصل مع المجتمع المدني، كما نعمل على تحديث المقاربات الشرطية والأمنية وكيفية تحسين عمل جهاز الشرطة والعاملين فيه من خلال الاستفادة من القدرات التكنولوجية”.

وتابع “التمييز العنصري الممنهج أمر يشغل جميع الكنديين، وهو يتعلق بسنوات من التمييز بالمؤسسات ضد العرقيات والأقليات المختلفة من سود ومسلمين وغيرهم”.

