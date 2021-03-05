النمسا تسلم ليبيا رأس تمثال تاريخي مفقود منذ 75 عاماً (فيديو وصور)

سلمت وزارة الثقافة النمساوية ليبيا رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا الذي يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75عاماً، بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وخلال حفل رسمي أقيم أمس الخميس في السفارة الليبية بالنمسا، استعادت السفارة الليبية هذا التمثال التاريخي من المتحف العالمي بمدينة غراتس وبموافقة مصلحة الآثار الاتحادية النمساوية بعد مباحثات دبلوماسية بين السفارة الليبية والنمسا.

وألقى السفير الليبي جلال العاشي كلمة ثمن فيها الجهود المشتركة بين سلطات البلدين لحماية التراث الثقافي، مؤكدا على عمق العلاقات الليبية النمساوية.

وقدم الجانب الليبي خلال الحفل مشروع اتفاق تعاون بين مصلحتي الآثار في كلا البلدين على أن يتم دراسته من الجانب النمساوي والتوقيع عليه لاحقا.

وقالت السفارة على حسابها في فيسبوك إن إعادة التمثال تأتي في إطار مواصلة وزارة الخارجية الليبية جهودها في مجال استعادة الآثار الليبية المفقودة والمهربة إلى الخارج.