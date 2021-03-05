البث الحي
الأخبار|السودان

مغردون سودانيون: لا أهلا ولا سهلا بالسيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان(يسار) (الأوربية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان(يسار) (الأوربية)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202105:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في الأيام القادمة على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للسودان.

ومن المنتظر أن تبدأ زيارة السيسي للبلاد يوم السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزيرة الخارجية أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ويبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مغردون “لا أهلا ولا سهلا”

من جانب آخر وجدت الزيارة أصداء واسعة في السودان، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثير من المغردين عن رفضهم لزيارة السيسي.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول أسباب رفضهم لزيارة الرئيس المصري، وقال بعضهم إنه دعم الرئيس المخلوع عمر البشير إبان الثورة وأرسل له شحنات من الغاز المسيل للدموع.

بينما رفض آخرون ما قالوا إنه سيكون “اجتماعا تحريضيا” بين السيسي والبرهان، يشجع فيه السيسي البرهان على القيام “بانقلاب” واستلام الحكم من المدنيين كما فعل هو ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأرجع البعض سبب رفض الزيارة لما قالوا إنه تبادل منافع واحتكار لشركات الجيش في مصر والسودان، وقالوا إن شركات الجيش في السودان تستحوذ على مجالات كثيرة وتقوم بتصدير منتجاتها لمصر، دون أن تدعم “الخزينة الخاوية” في السودان.

سد النهضة

كان الرئيس المصري قد أوضح في وقت سابق موقف بلاده بشأن الاتفاق المستقبلي لأزمة سد النهضة الإثيوبي وقال إن مصر حريصة على اتفاق بشأن السد.

وأضاف أن الاتفاق الذي تتطلع إليه القاهرة عادل وملزم لملء السد وتشغيله، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

 

وشهدت الأيام الماضية، تحركات دبلوماسية ومباحثات عسكرية بين السودان ومصر.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أجرت مباحثات في القاهرة مع الرئيس السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

التقارب المصري السوداني.. ما تداعياته ومدى تأثيره على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة؟ (فيديو)

بعد بيانهما المشترك أمس، تساءل كثيرون عن مدى تأثير تقارب العلاقات المصرية السودانية أخيرا عسكريًا وسياسيًا بشأن أزمة سد النهضة، وإن كان هذا التقارب سيؤثر على تعاطي إثيوبيا مع الملف أم لا.

3/3/2021
المزيد من الأخبار

نازحون سوريون في إدلب وحلب يحتجون على ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية (فيديو)

رئيس النظام السوري بشار الأسد (غيتي)

من بغداد.. بابا الفاتيكان يدعو ساسة العراق إلى التصدي للفساد والتطرف (فيديو)

بابا الفاتيكان يدعو ساسته إلى الالتزام بالتضامن والأخوّة ومحاربة الفساد وبناء العدالة من جديد (رويترز)

الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب

منفذ العملية كان يعتزم الهبوط بالطائرة بعد اختطافها في مطار إحدى البلدان الخليجية (مواقع التواصل- أرشيف)

ما حقيقة عثور أهالي قرية في الكونغو على منجم ذهب؟ (فيديو)

عثر الأهالي على منجم ذهب جديد في الكونغو (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

جمال الجمل لماذا رجع، وفيم اعتقل؟

جمال الجمل

تركيا ترفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

مقر جامعة الدول العربية في مصر

نتيجة مفرحة ومحزنة لإيلون ماسك.. صاروخ “ستارشيب” ينجح في الهبوط ثم ينفجر (فيديو)

الطباخ التركي بوراك يفشل في قلب طنجرة لكنه ينجح بحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لحظة سقوط الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير (مواقع التواصل)