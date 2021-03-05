مغردون سودانيون: لا أهلا ولا سهلا بالسيسي

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في الأيام القادمة على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للسودان.

ومن المنتظر أن تبدأ زيارة السيسي للبلاد يوم السبت المقبل.

لجان المقاومة ،،

اكتملت الاستعدادات لمليونية ٦ مارس ضد مصر سبتنا أخضر ان شاء الله مع المصريين ،،#لا_لزياره_السيسي_للسودان pic.twitter.com/OCb9eU4xBe — YASIN AHMED (@yasin123ah) March 5, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزيرة الخارجية أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ويبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الشارع لا يخون لا لزيارة السيسي للخرطوم و نطالب بالغاء كل الاتفاقات الثنائية التى تمت ولا تراعى مصلحة السودان بل نطالب ببناء حائط — Bicos (@Bicos11442506) March 3, 2021

مغردون “لا أهلا ولا سهلا”

من جانب آخر وجدت الزيارة أصداء واسعة في السودان، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثير من المغردين عن رفضهم لزيارة السيسي.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول أسباب رفضهم لزيارة الرئيس المصري، وقال بعضهم إنه دعم الرئيس المخلوع عمر البشير إبان الثورة وأرسل له شحنات من الغاز المسيل للدموع.

بينما رفض آخرون ما قالوا إنه سيكون “اجتماعا تحريضيا” بين السيسي والبرهان، يشجع فيه السيسي البرهان على القيام “بانقلاب” واستلام الحكم من المدنيين كما فعل هو ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأرجع البعض سبب رفض الزيارة لما قالوا إنه تبادل منافع واحتكار لشركات الجيش في مصر والسودان، وقالوا إن شركات الجيش في السودان تستحوذ على مجالات كثيرة وتقوم بتصدير منتجاتها لمصر، دون أن تدعم “الخزينة الخاوية” في السودان.

سد النهضة

كان الرئيس المصري قد أوضح في وقت سابق موقف بلاده بشأن الاتفاق المستقبلي لأزمة سد النهضة الإثيوبي وقال إن مصر حريصة على اتفاق بشأن السد.

وأضاف أن الاتفاق الذي تتطلع إليه القاهرة عادل وملزم لملء السد وتشغيله، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

يوم السبت💥

🖐️ دوره لعدة ساعات

المستر :

👮‍♂️عبدالفتاح السيسي

🖐️موضوع الدورة:

-الانقلاب علي الديمقراطيه واستلام العسكر السلطه.

-استلطاخ الجيش السوداني. Ps:

الدخول العسكريين فقط#لا_لزيارة_السيسي_للسودان#تحديات_الفترة_الانتقالية#حول_بالبنك pic.twitter.com/A7uJDvMGbE — 😩mayo🔱 (@lmbardy40) March 2, 2021

وشهدت الأيام الماضية، تحركات دبلوماسية ومباحثات عسكرية بين السودان ومصر.

ادعوا لمليونية تمتد من شارع المطار حتي القصر الجمهوري ترفض زيارة السيسي .#لا_لزيارة_السيسي_للسودان — Adil Sharif (@Adilranches) March 2, 2021

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أجرت مباحثات في القاهرة مع الرئيس السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.