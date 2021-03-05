الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه أحبط محاولة اختطاف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية كانت في طريقها من الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، إلى مدينة مشهد بمحافظة خراسان في الشمال الغربي.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني أن “رجلا حاول مساء أمس الخميس اختطاف الطائرة، وهي من طراز فوكر100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية، لكن قوات أمن الطيران التابعة للحرس الثوري تمكنت من تحييده”.

وجاء في بيان الحرس الثوري أن منفذ العملية كان يعتزم الهبوط بالطائرة بعد اختطافها في مطار أحد البلدان الخليجية.

أعلن #الحرس_الثوري_الإيراني، عن إحباط "مؤامرة اختطاف" طائرة كانت تحلق بين مدينتي الأهواز ومشهد الليلة الماضية. وذكر بيان للحرس الثوري أن الخاطف كان ينوي إنزال الطائرة في مطار إحدى الدول الخليجية المجاورة لإيران. — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 5, 2021

وبحسب البيان الذي نشر عبر الانترنت، فإن حراسا تابعين للحرس الثوري تمكنوا من إحباط عملية الاختطاف، وتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة في مدينة أصفهان.

وأضاف نص البيان أنه لم يصب أي أحد من ركاب الطائرة بأذى، وأنهم تمكنوا جميعا من مواصلة رحلتهم على متن طائرة أخرى.

وشدد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن الطائرة المسجلة برقم الرحلة “334 ” كانت تحلق من مطار في مدينة الأهواز، وأنها حلقت في الأجواء بعد تأخير في حالة الطيران، وبعدها وقفت وحدة أمن الطيران على “مؤامرة الاختطاف” ليتمكنوا في النهاية من اعتقال الخاطف.