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أردوغان يشارك في تشييع عسكريين أتراك قتلوا في تحطم مروحية (فيديو)

أردوغان يشارك في تشييع عسكريين قضوا في تحطم مروحية
أردوغان يشارك في تشييع عسكريين قضوا في تحطم مروحية
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202104:30 PM (مكة المكرمة)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في تشييع جثامين 11 عسكريا قتلوا  في تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية التركية خلال رحلة داخلية.

وجرت مراسم التشييع عقب صلاة الجمعة في مسجد “أحمد حمدي آقسكي” بالعاصمة التركية أنقرة.

كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الخميس عن تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية “بينغول” إلى “بيتليس” ما أدى لمقتل 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين حالتهما مستقرة.

وعزا  وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الحادث استنادا لمعلومات أولية وشهود عيان، للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ.

وكان أكار قد وصل إلى قيادة الفيلق الثامن بولاية ألازيغ (شرق) مع رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وتلقى معلومات عن الحادث.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية من موقع الحادث الأرض مغطاة بالثلوج بينما انحسرت الرؤية بسبب سحب كثيفة في تلك المنطقة الجبلية.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لعائلات الضحايا، وأجرى اتصالا بأسرة الفريق أرباش، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان صادر عنها.

كما قدمت دول ومنظمات تعازيها لتركيا في ضحايا الحادث، وقدّم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة على الفور تعازيهما لتركيا، حليفتهما في حلف شمال الأطلسي.

المصدر : الأناضول

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