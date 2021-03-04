وزير سعودي: مبارك ماطل والسيسي سهل عودة تيران وصنافير للمملكة (فيديو)

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “سهل أمر عودة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية”.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن السيسي عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين المصريين لتوضيح الأمر معهم.

وذكر أن الجانبين السعودي والمصري دخلوا في مفاوضات طويلة بشأن وضع الجزيرتين، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل ما قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن عبد العزيز في هذا الأمر.

وأوضح أن الجانب السعودي طرح الأمر على الجانب المصري منذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك لكنه كان يتهرب ويماطل.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان تحدث مع الرئيس السيسي بكل شفافية في هذا الأمر وتم حسمه.

وذكر الوزير السعودي أن بلاده تمارس السيادة الكاملة الآن على الجزيرتين.

وأعادت تصريحات الوزير السعودي الجدل بشأن سعودية تيران وصنافير، وهما جزيرتان تقعان شمالي البحر الأحمر.

ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود بينهما عام 2016 قضت بتبعيتهما لسيادة السعودية على اعتبار أنهما كانتا “أمانة عند مصر” منذ عام 1950، وهو ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا ونزاعا قضائيا بين الحكومة المصرية والمشككين في قانونية قرارها بشأن الجزيرتين.