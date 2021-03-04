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“مرحبا بكم مهما كانت جنسيتكم أو دينكم”.. مسجد في فرنسا يوزع وجبات على المحتاجين (فيديو)

مسجد الأخوة في لابروفيليه (مواقع التواصل)
مسجد الأخوة في لابروفيليه (مواقع التواصل)
4/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202112:06 AM (مكة المكرمة)

أعلنت إدارة مسجد الأخوة في (لابروفيليه) في فرنسا، عن القيام بحملة كبرى لتوزيع الوجبات الخفيفة للطلبة والمحتاجين.

وقال إبراهيم أبرامس العضو المشرف على المسجد “لقد ارتأينا في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها فرنسا والعالم، أن نقوم بهده العملية الإنسانية التي نستهدف من خلالها مد يد المساعدة  لكل من يحتاجها”.

وأضاف “عملية توزيع الوجبات الخفيفة ستكون كل اثنين وخميس من منتصف النهار إلى غاية الواحدة بعد الظهر”.

وقال “غايتنا الكبرى هي أن ننجح في توزيع أكثر من 500 وجبة كل يوم، ستشمل العملية جميع المحتاجين بصرف النظرعن دينهم أوعرقهم”.

وتابع أبرامس “هذه رسالة مفتوحة لجميع المحتاجين للقدوم والاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية، وغايتنا الأولى والأخيرة هي إدخال السعادة على كل من يحتاج المساعدة في هذه الظروف الحالكة”.

وقد تزامنت هذه المبادرة الإنسانية مع إعلان وزيرالداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن القرار الجديد الذي أقدمت عليه  السلطات الفرنسية بإغلاق 17 مسجدا، للاشتباه في ارتباطها بـ(أنشطة انفصالية) بحسب زعمه.

وكان المسؤول الفرنسي قد أكد أمام أعضاء البرلمان الفرنسي أن 89 مسجدًا من أصل 2500 مسجد في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ(أنشطة انفصالية).

المصدر : الجزيرة مباشر

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