محكمة تركية تستمع لثلاثة شهود في قضية مقتل خاشقجي

استمعت محكمة تركية، اليوم الخميس، لإفادات 3 شهود في القضية المرفوعة ضد 26 شخصا متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن من بين الشهود الذين استمعت المحكمة لأقوالهم الحارس الشخصي للقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي وسائق سابق في القنصلية.

وقال الحارس الشخصي، الذي نُشرت الأحرف الأولى من اسمه فقط، إنهم طلبوا منه في القنصلية قضاء إجازته السنوية في تاريخ الحادثة.

وأضاف أن سائق القنصل كان في إجازة أيضا يوم الحادثة، لكن القنصل اتصل به ذلك اليوم واستدعاه ليأتي ولم يستدعه (الحارس).

وقال أديب يلماز، الذي كان يعمل سائقا في القنصلية، إنه كان في غرفة بالطابق الثالث يوم الحادثة حين أتى مدير الأمن وأغلق باب الغرفة وطلب منه عدم الخروج.

وأضاف أن الباب بقي مغلقا 20 دقيقة قبل أن يُفتح، مشيرا إلى أنه شعر بأمر غير اعتيادي لم يستطع معرفته، مشيرًا إلى أن القنصل العام طلب لاحقا عبر السائقين العاملين عدم مجيء أحد إلى المبنى.

وقال الشاهد الثالث ويدعى حكمت تشتين إنه أقل رئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا طوران قشلاقجي إلى منطقة القنصلية في اليوم التالي للحادثة.

وأضاف أنه بينما كان ينتظر تحدث مع شخص كان ينظم دخول وخروج السيارات وسأله “كيف ستخرجونه مع وجود الكاميرات، لا يمكن أن يختفي”؛ فأجابه الشخص: “وما يدريك لعلهم قطعوه إربا وأخذوه”.

ولم توضح الوكالة طبيعة عمل الشاهد الثالث.

وأرجأت المحكمة القضية إلى 8 يوليو/تموز المقبل، وقضت بمواصلة قرارات إحضار الشهود الذين تعذر الاستماع لأقوالهم.

ووجهت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول تهم التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي وإعطاء التعليمات للمتهمين الآخرين للقيام بعملية القتل للمتهمين الستة والعشرين وطالبت الحكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد.

#القضاء_التركي يستمع لـ 3 شهود في قضية "#خاشقجي"

الشاهد حكمت تشتين قايا: بينما كنت أنتظر في القنصلية تحدثت مع شخص كان ينظم دخول وخروج السيارات، وقلت له كيف ستخرجونه مع وجود الكاميرات، لا يمكن أن يختفي، فأجابني: وما يدريك "لعلهم قطعوه إربا وأخذوه"https://t.co/L8IsymZyey — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2021

وحمّل تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل جمال خاشقجي وأنه كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وقال التقرير الذي صدر، الجمعة الماضي، إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.

وذكر التقرير 21 شخصا قال إن المخابرات الأمريكية تثق أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.

وأضاف التقرير أن الفريق السعودي الذي وصل إسطنبول، في 2 أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنًا في العام نفسه إنه لم يتخذ قرارات من دون موافقة ولي العهد.