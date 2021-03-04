نتيجة مفرحة ومحزنة لإيلون ماسك.. صاروخ “ستارشيب” ينجح في الهبوط ثم ينفجر (فيديو)

انطلق أحدث نموذج أولي لمركبة شركة (سبيس إكس) بشكل سلس إلى ارتفاعات عالية في السماء من منطقة (بوكا تشيكا) بولاية تكساس الأمريكية، ثم عاد إلى الأرض لتحقيق أول هبوط عمودي.

لكن الانتصار لم يدم طويلا، إذ مال الصاروخ قليلا على أحد جانبيه بينما وجه نظام آلي لإخماد الحرائق تيارا من الماء على اللهب الذي كان لا يزال مشتعلا عند قاعدة الصاروخ، ثم انفجر الصاروخ بعد 8 دقائق تقريبا من الهبوط.

وكانت هذه ثالثة محاولة هبوط تنتهي بكرة نارية بعد رحلة تجريبية ناجحة لمركبة ستارشيب، طورتها شركة سبيس إكس التي أسسها ويديرها الملياردير إيلون ماسك.

وبدت المرة الثالثة وكأنها “سحر” إذ هبط الصاروخ ستارشيب لكن فرحة إيلون ماسك لم تكتمل إذ انفجر الصاروخ عقب هبوطه مخلفا كرة من اللهب.

وبالنسبة إلى الملياردير ماسك مؤسس سبيس إكس الذي يرأس أيضا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا كانت النتيجة مفرحة ومحزنة في آن واحد.

فقد اقتربت المركبة الفضائية (إس.إن 10) من تحقيق الهبوط العمودي الآمن مقارنة بالنموذجين السابقين، في شهري ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط على الترتيب.

ورغم انفجار النموذج غير المأهول للصاروخ العملاق في نهاية رحلته التجريبية الأربعاء، فإنه بخلاف سابقّيه اللذين انفجرا خلال هبوطهما، نجح في أن يحطّ على الأرض قطعة واحدة، ثم ما لبث أن انفجر بعد دقائق.

ويبلغ ارتفاع الصاروخ الكامل 120 مترا عند توصيله بمعزز المرحلة الأولى ويمثل الجيل التالي من مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، محور طموحات ماسك لجعل سفر البشر عبر الفضاء أمرا عاديا ميسور التكلفة.

رحلة إلى القمر

وتجرى الاختبارات في منطقة استأجرتها الشركة في أقصى جنوب تكساس قرب الحدود مع المكسيك وهي منطقة نائية، فارغة بما فيه الكفاية تحول دون التسبّب بأضرار أو سقوط ضحايا في حال وقوع حادث أو حصول انفجار.

وتراود إيلون ماسك فكرة إرسال أكثر من واحدة من هذه المركبات إلى المريخ مستقبلًا، لكن الصاروخ إذا أصبح جاهزًا فسيكون مفيدًا لرحلات أقرب، خصوصًا إلى القمر الذي تأمل وكالة الفضاء الأمريكية بالعودة إليه والاحتفاظ بوجود دائم فيه بدءًا من عام 2024.

ومركبة ستارشيب هي أيضًا المركبة التي يفترض أن يقوم فيها الملياردير الياباني (يوساكو مايزاوا) برحلة إلى القمر حُدّد لها موعد مبدئي سنة 2023، لكنّ سعرها بقي طي الكتمان.

ونشر مايزاوا على حسابه في تويتر، الأربعاء، مقطع فيديو أعلن فيه تخصيص 8 تذاكر لأشخاص سينتقيهم من حول العالم لمرافقته في هذه الرحلة القمرية.

وقال “أدعوكم للانضمام إلي في هذه الرحلة، 8 منكم من كل أنحاء العالم”، وأوضح “لقد اشتريت كل المقاعد لذا ستكون رحلة خاصة، ينبغي على الطامحين للمشاركة أن يقدموا طلباتهم قبل 14 مارس/آذار على أن يتم اختيار اللائحة الأولى للمؤهلين بعد أسبوع”.