رويترز: إشارات مشجعة عن استئناف الدبلوماسية النووية وإيران ترحب بتخلي الأوربيين عن قرار ينتقدها

نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله اليوم الخميس إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.

وقال المصدر إن القوى الأوربية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا- قررت عدم تقديم قرار ينتقد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إعطاء الدبلوماسية فرصة وعدم الإضرار بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.

وكان المشروع الذي تبنته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

IAEA Chief @RafaelMGrossi to give press conference and take questions from journalists on #Iran: https://t.co/ggUUF9rnKt

Watch live here ↓ https://t.co/PQvdd6VwA5 — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2021

هذا ورحبت طهران اليوم بقرار الأوربيين التخلي عن مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان له إن “تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

حوار تقني

في ذات الشأن قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة تعتزم بدء حوار تقني مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.

وأعلن غروسي قبول إيران بمبادرةٍ لتوضيح القضايا المعلقة ، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن إيران قبلت مبادرة للاشتراك في جهد مركز ومنظم لتوضيح القضايا المعلقة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم”.

وأوضح مدير عام الوكالة الدولية أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل/ نيسان القادم وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو/ حزيران.