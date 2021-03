رويترز: إشارات مشجعة عن استئناف الدبلوماسية النووية وإيران ترحب بتخلي الأوربيين عن قرار ينتقدها

نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله اليوم الخميس إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.

وقال المصدر إن القوى الأوربية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا- قررت عدم تقديم قرار ينتقد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إعطاء الدبلوماسية فرصة وعدم الإضرار بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.

وكان المشروع الذي تبنته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

