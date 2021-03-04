“بلد ثري”.. أمريكا تطالب السعودية بالتخلي عن المعاملة الخاصة بمنظمة التجارة

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، السعودية للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحالية وفي المستقبل.

وأضافت أن “باتخاذها هذه الخطوة، تقدم السعودية مساهمة كبيرة لضمان بقاء منظمة التجارة منتدى قابلا للاستمرار لمفاوضات تجارة مجدية”.

وأشارت واشنطن في بيان إلى منظمة التجارة العالمية إلى أن البنك الدولي صنّف السعودية -عضو مجموعة العشرين- كبلد مرتفع الدخل.

وقال البيان إن “السعودية بلد ثري ومؤثر في الاقتصاد العالمي”.

وحثّ الوفد الأمريكي السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية كما عبر عن مخاوف إزاء خصوصية البيانات ومراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات.

وقالت واشنطن في خطاب ألقاه ديفيد بيزبي القائم بالأعمال بالبعثة الأمريكية لدى منظمة التجارة، ونشرته البعثة في جنيف، إنها تفضل تحولا إلى ضريبة متدرجة استنادا إلى نسبة السكر مع إعفاء المشروبات التي لا تحتوي عليه.