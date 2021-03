شركة “بهارات” الهندية تكشف نسبة فعالية لقاحها المضاد لكورونا

قالت شركة بهارات بيوتيك الهندية لإنتاج الأدوية، الأربعاء، إن البيانات أظهرت أن فاعلية لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه في الوقاية من المرض بلغت 81%.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من حيدر أباد مقرا لها، أن البيانات جاءت بعد تحليل من ثلاث مراحل للتجارب على لقاح (كوفاكسين) الذي تنتجه الشركة محليا بدعم من المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة.

وقالت الشركة في وقت سابق إن تجارب اللقاح شملت حوالي 26 ألف متطوع.

ويتم استخدام كوفاكسين حاليا مع لقاح أخر في حملة التطعيم في البلاد، واللقاح الثاني هو لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد، الذي ينتج محليا من قبل شركة سيروم الهندية للمصل واللقاح باسم (كوفيشيلد).

وحصل اللقاحان على موافقة طارئة من هيئة الرقابة الهندية على الأدوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وواجه التصريح باستخدام كوفاكسين انتقادات، على العكس من (كوفيشيلد)، إذ لم تكن هناك بيانات مؤقتة عن التجارب السريرية بمراحل اللقاح الثلاث على البشر في ذلك الوقت.

وقامت الهند حتى الآن بتطعيم 12 مليونا من العاملين في الرعاية الصحية أو في الصفوف الأولى من حملة مكافحة الفيروس والتي بدأت في منتصف يناير الماضي.

وتسعى البلاد لتطعيم 300 مليون من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار بحلول أغسطس/آب القادم.

وتلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجرعة الأولى من اللقاح المحلي، الإثنين الماضي، ليطلق توسعة حملة التطعيم في البلاد فيما ارتفع عدد الإصابات في بعض الولايات الكبيرة.

ونشر مودي (70 عاما) صورة له على تويتر وهو يتلقى التطعيم في مستشفى في نيودلهي، مناشدا كل المؤهلين الحصول على التطعيم.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021