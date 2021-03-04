“السيسي جعل كورونا يحمل عصاه ويرحل”.. مقال لسمير رجب يثير سخرية المصريين (فيديو)

أثار مقال للكاتب الصحفي المصري سمير رجب -المقرب من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك- أشاد فيه بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا سخرية واسعة على منصات التواصل.

وتخيل رجب في مقاله أن فيروس كورونا كان سيعترف -إن كان قادرا على النطق- أنه لم يلق مقاومة شرسة وعنيفة وشجاعة سوى في مصر التي حاصرته من كافة الجوانب فكانت النتيجة أنه لم يستطع إيقاع الضرر بالمصريين بدرجة عالية مثلما فعل في دول أخرى.

"ما من سبيل أمام الفيروس سوى أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل".. مقال للكاتب الصحفي #سمير_رجب يشيد بسياسة مواجهة جائحة #كورونا في #مصر يثير سخرية المدونين pic.twitter.com/vxugSkDdmg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2021

وكتب رجب “وهكذا ما من سبيل أمام الفيروس سوى أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل، فالرئيس السيسي يؤمن إيمانا جازما بضرورة التآلف بين البشر وترسيخ التعاون بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فتلك السياسة لابد أن تصيب الفيروس بالفزع وتجبره على الانسحاب”.

ويأتي مقال سمير رجب في وقت تتعالى في الأصوات بالشكوى من تدهور المنظومة الصحية وما يصفه مدونون بعدم اهتمام المسؤولين بصحة المواطن في جائحة كورونا، ولذلك قوبل المقال بسخرية واسعة.

وكتب الصحفي إيهاب الزلاقي “سمير رجب يدخل بالكتابة منطقة غير مسبوقة: وهكذا ما من سبيل أمام الفيروس سوي أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل”.

سمير رجب يدخل بالكتابة منطقة غير مسبوقة: …وهكذا ما من سبيل أمام الفيروس سوي أن يحمل عصاه علي كتفه ويرحل…. pic.twitter.com/mWqe1W1JE7 — إيهاب الزلاقي (@zelaky) March 3, 2021

ووافقه محمد قائلا “مستوى جديد بعد أن كنا نعتقد أننا وصلنا لآخر مستوى ممكن”!

وكتب مصطفى مهدي ساخرا “فيروس كورونا يعترف ويقر بالهزيمة: سمير رجب يتفوق على نفسه في تحليل أسباب اندحار جيوش الفيروس على الجبهة المصرية. يجب على منظمة الصحة العالمية دراسة التجربة وتعميمها على جميع بلدان العالم، آن للبشرية أن تتنفس الصعداء وقد أصبحت كورونا في عداد النسيان”.

الطبلة القديمة لا تزال تعمل…. pic.twitter.com/vLTewQlkPr — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 3, 2021

بدوره علق الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا “سمير رجب يمارس ما هو متوقع منه من نفاق معتاد”.

وعلق الباحث المصري عمار على حسن “الطبلة القديمة ما زالت تعمل”.

وتخيل أحد المدونين لو أن فيروس كورونا سيرد على الصحفي فقال على لسان الفيروس “عزيزي الأستاذ سمير رجب وصلني مقالك عن رحيلي من مصر إثر المقاومة الشرسة والمحاصرة المستنيرة من جانب فخامة الرئيس السيسي. أصدقك القول لقد رحلت خجلاً من كرمكم وحسن ضيافتكم لي وخاصة من الرئيس السيسي. سأعود لاحقاً وأتمنى أن أقابلك في المرة القادمة لأرد لك الجميل. توقيع: فيروس كورونا”.

عزيزي الأستاذ سمير رجب

وصلني مقالك عن رحيلي من مصر أثر المقاومة الشرسة والمحاصرة المستنيره من جانب فخامة الرئيس السيسي

اصدقك القول … لقد رحلت خجلاً من كرمكم وحسن ضيافتكم لي وخاصة من الرئيس السيسي

ساعود لاحقا وأتمنى أن أقابلك في المرة القادمة لأرد لك الجميل

توقيع

فيروس كورونا — mohamed fatouh (@mfatouh838) March 3, 2021