طرد مباشر لمصطفى محمد وغلطة سراي يخسر أمام أنقرة غوجو (فيديو)

طرد حكم مباراة أنقرة غوجو وغلطة سراي في الدوري التركي النجم المصري مصطفى محمد لاعب غلطة سراي للمرة الأولى منذ إعارته للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتهت المباراة، التي جرت ضمن الجولة 28 من الدوري التركي، بخسارة غلطة سراي بهدفين لهدف.

وكانت النتيجة تقدم أنقرة غوجو 2- صفر عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمصطفى محمد بعد تدخل مع لاعب أنقرة غوجو في الدقيقة 57.

Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü. dk'57

Sizce doğru karar mı?

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Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports

#ANKvGS pic.twitter.com/RSsfk5OKV3 — ６Ｐａｓ (@golvideolari_3) March 3, 2021

وأوقف أنقرة غوجو سلسلة انتصارات غلطة سراي التي استمرت 8 مباريات متتالية، وألحق به الهزيمة السادسة هذا الموسم، مقابل فوز هو الأول لفريق العاصمة منذ 6 جولات.

وبهذا الفوز رفع أنقرة غوجو رصيده من النقاط 23 نقطة في المركز 19، فيما توقف رصيد غلطة سراي عند 57 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بشكطاش الثاني.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع غلطة سراي خلال 6 مباريات شارك فيها أساسيًّا مع الفريق منذ إعارته من فريق الزمالك المصري، في يناير الماضي، بواقع 5 أهداف في بطولة الدوري وهدف في مسابقة الكأس.

وانتقل مصطفى محمد إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار.

وينص العقد على دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.