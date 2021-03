لتعويض ضحايا تفجيرات.. أمريكا تحصل على 335 مليون دولار من السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تحصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وتفجير المدمرة (يو إس إس كول) عام 2000 ومقتل الدبلوماسي الأمريكي بالخرطوم جون غرانفيل عام 2008.

وأعرب بلينكن في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يساعدهم في إيجاد بعض العزاء عن “المآسي الفظيعة” التي وقعت، في إشارة إلى الضحايا.

وقال الوزير الأمريكي “بطي صفحة هذه العملية الصعبة، يمكن لفصل جديد في العلاقات الأمريكية السودانية أن يبدأ”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن شطب اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.

وقال ترمب آنذاك إن الخرطوم أودعت مبلغ 335 مليون دولار، في إطار اتفاق لدفع تعويضات للناجين ولأهالي قتلى أمريكيين سقطوا في هجمات وقعت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير عام 1998.

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom — huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021