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لتعويض ضحايا تفجيرات.. أمريكا تحصل على 335 مليون دولار من السودان

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202105:36 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تحصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وتفجير المدمرة (يو إس إس كول) عام 2000 ومقتل الدبلوماسي الأمريكي بالخرطوم جون غرانفيل عام 2008.

وأعرب بلينكن في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يساعدهم في إيجاد بعض العزاء عن “المآسي الفظيعة” التي وقعت، في إشارة إلى الضحايا.

وقال الوزير الأمريكي “بطي صفحة هذه العملية الصعبة، يمكن لفصل جديد في العلاقات الأمريكية السودانية أن يبدأ”.

المدمرة كول بعد الهجوم عليها في ميناء عدن (رويترز أرشيف)

الشطب من قائمة الإرهاب

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن شطب اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.

وقال ترمب آنذاك إن الخرطوم أودعت مبلغ 335 مليون دولار، في إطار اتفاق لدفع تعويضات للناجين ولأهالي قتلى أمريكيين سقطوا في هجمات وقعت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير عام 1998.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًّا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عامًا من وضعها على قائمتها السوداء.

وقال في تغريدة حينها إن “الخطوة تمثل تغيرًا أساسيًا في العلاقات بين واشنطن والخرطوم نحو تعاون أكبر”، ووصف ذلك بأنه “يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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