باحثون: الخلايا التائية تتصدى لنسخ متحورة.. ومنظمة الصحة تحقق في منشأ كورونا

أظهرت دراسة أمريكية أن مكونًا مهمًا من مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم (الخلايا التائية) التي تتصدى للإصابة من فيروس كورونا تحمي أيضًا فيما يبدو من ثلاث سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق.

كانت دراسات عديدة حديثة كشفت أن سلالات معينة من فيروس كورونا المستجد قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات.

لكن الأجسام المضادة، التي تمنع فيروس كورونا من الالتصاق بالخلايا البشرية، قد لا تكون هي الوحيدة الحاسمة، بحسب دراسة أجراها باحثون في معهد أمريكي لعلوم الأمراض.

ويبدو أن الخلايا التائية تلعب دورًا مهمًا وقائيًا إضافيًا، بحسب ما جاء في الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ونشرت أمس الثلاثاء.

قال أندرو ريد الذي أشرف على الدراسة من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز “تُظهر بياناتنا، إضافة إلى نتائج من مجموعات الأخرى، أن الخلايا التائية التي تتصدى لكوفيد-19 لدى المصابين بالسلالات الفيروسية الأولية تتعرف تمامًا فيما يبدو على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل”.

وقام الباحثون بتحليل دم 30 شخصًا تعافوا من كوفيد-19 قبل ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى.

ومن هذه العينات، حدد الباحثون شكلًا معينا للخلايا التائية التي كانت نشطة في مواجهة الفيروس ودرسوا كيف كانت تعمل في مواجهة السلالات الجديدة التي رُصدت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل.

وخلص الباحثون إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعالة إلى حد كبير ويمكنها التعرف فعليا على جميع الطفرات في السلالات محل الدراسة.

وتعزز النتائج دراسة سابقة تشير أيضًا إلى أن استمرار حماية الخلايا التائية في مواجهة السلالات الجديدة.

وقال باحثو المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن ثمة حاجة لإجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج، في حين شدد ريد على ضرورة المراقبة المستمرة للسلالات التي تستطيع الإفلات من حماية الأجسام المضادة والخلايا التائية.

من ناحية أخرى، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، بتحقيق جديد في فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين لتفسير منشأ الفيروس وانتقد التقاسم غير الكافي للبيانات من قبل الصينيين خلال مهمة الخبراء الدوليين.

وقام الخبراء الدوليون بمهمة بين 14 يناير/كانون الثاني و9 فبراير/شباط في الصين التي ظهرت فيها أولى حالات المرض نهاية عام 2019، لكنهم اعتبروا أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحًا.

وأكد غيبرييسوس، أن “الأمر يتطلّب تحقيقًا أوسع، عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم”.

