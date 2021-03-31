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تونس.. شرطة “تطاوين” تطلق قنابل الغاز لمنع محتجين من دخول مقر المحافظة (فيديو)

قوات الأمن التونسية تطلق الغاز لمنع محتجين من دخول مقر محافظة (مواقع التواصل)
قوات الأمن التونسية تطلق الغاز لمنع محتجين من دخول مقر محافظة (مواقع التواصل)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202102:32 PM (مكة المكرمة)

أطلقت قوات الأمن التونسية المتمركزة في محيط مقر محافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الدخول إلى مقر المحافظة، في حين نشبت مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن.

وقام متظاهرون في وقت سابق بقطع الطرق الرابطة بين (تطاوين ومدنين) احتجاجًا على ما قالوا إنه “تلكؤ الحكومة في تنفيذ بنود اتفاقية الكامور”.

وأعطت تنسيقية الكامور، الحكومة مهلة، انتهت أمس، للقيام بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة منذ عام 2017.

وينص الاتفاق على قيام الدولة بانتداب ألف شاب في شركة البستنة مع توفير ألف قرض لآخرين.

ويطالب المحتجون السلطات بتوفير 80 مليون دينار سنويًا (28.8 مليون دولار) يتم تخصيصها لصناديق الاستثمار والتمويل في المنطقة.

كما يطالبون بإيقاف أي تتبع أمني أو قانوني ضد كل من شارك في الاحتجاجات منذ سنة 2017، ولوحوا بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة.

وكان عدد من سكان المنطقة قد نفذوا اعتصاما في المنطقة الصحراوية التي تعرف بالكامور حيث توجد وحدة ضخ النفط أغلقوها حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

الأزمة السياسية في تونس

ووصلت الأزمة السياسية في تونس إلى طريق مسدود، بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، وتحفظه على مبادرات للحوار السياسي لحل الأزمة.

كان رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” قد أعلن في 16 من يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25.

وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس قيس سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابذته خروقات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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