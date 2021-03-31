البث الحي
الأخبار

شركتا فايزر وبايونتيك: لقاحنا فعال بنسبة 100% للأطفال بين 12 و15 عاما

تم استخدام لقاح فايزر لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة (رويترز)
تم استخدام لقاح فايزر لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة (رويترز)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202111:37 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركتا (فايرز وبايونتيك)، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 100% لدى جميع الأطفال الذين تتراوح  أعمارهم بين 12 و15 عاما بحسب نتائج التجارب السريرية.

وأبرزت الشركتان أن هناك أمل كبير بأن يتم بدء تطعيم هذه الشريحة  قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وجاءت تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 فتى وفتاة من تلك الفئة لتظهر “فعالية بنسبة 100% واستجابات قوية للأجسام المضادة”.

وأفاد المدير العام لمجموعة فايز الأمريكية العملاقة  للأدوية ألبرت بورلا أن المختبرين سيقدمان هذه البيانات إلى السلطات المختصة في العالم على أمل البدء بتلقيح هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مختبرات بايونتيك الألمانية أوغور شاهين إن النتائج على الفتيان والفتيات بين 12 و15 عاما مشجعة جدًا في ضوء التوجهات الملاحظة في الأسابيع الماضية بشأن انتشار النسخة المتحورة من الفيروس التي رصدت في بريطانيا.

وكان لقاح فايزر/بايونتيك أول لقاح ضد فيروس كوفيد- 19 تتم المصادقة على استخدامه في الغرب، أواخر 2020.

وسمحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي باستخدامه لمن تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق.

الشباب الصغار أقل عرضة للإصابة بالحالات الخطيرة من كوفيد-19

ومنذ ذلك الحين، تم استخدامه لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة.

وأثبتت بعض الدراسات الميدانية التي شملت 1.2 مليون شخص في إسرائيل أنه فعال بنسبة 94%.

والشباب الصغار أقل عرضة للإصابة بالحالات الخطيرة من كوفيد-19، كما أن الأصغر سنا منهم الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات أقل نقلا للمرض، وبالتالي لم تعط الأولوية لتلقيحهم في الوقت الحاضر.

وكانت (فايزر وبايونتيك) قد باشرتا، الأسبوع الماضي، دراسات سريرية على الأطفال، شملت مجموعة أولى من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة، على أن تتلقى مجموعة أصغر سنا (ما بين سنتين و5 سنوات) أول جرعة من اللقاح الأسبوع المقبل في إطار الدراسة التي ستغطي كذلك الأطفال ما بين ستة أشهر وعامين.

وتوقعت بايونتيك، أمس الثلاثاء، أن يتم إنتاج 2.5 مليار جرعة من لقاحها هذه السنة، أي بزيادة 25% عن العدد المتوقع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

شركة فايزر تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الخميس، أن تجارب لاختبار لقاحها ضد فيروس كورونا على الأطفال قد بدأ الشروع فيها من قبل باحثين في جامعة ديوك بمدينة دورهام بولاية كارولاينا الشمالية.

25/3/2021

كورونا.. مودرنا تعلن جاهزية لقاحها ضد سلالة خطيرة ودراسة جديدة لفايزر هذه نتائجها

تبذل دول العالم جهودًا مكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر أواخر عام 2019، وأودى بحياة الآلاف وغيّر حياة البشر حول العالم وأدى لخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات بسبب القيود والإغلاق.

25/2/2021
المزيد من الأخبار

روسيا تسجل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كورونا

روسيا تقول إن لقاحها هو أول لقاح في العالم والمنتج الوحيد الذي يمنع إصابة الحيوانات بكورونا (رويترز)

رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية: نطمح لمشاركة المقدسيين في الانتخابات من داخل القدس (فيديو)

ذهب الأب لبيع كليته ولم يعد.. مأساة أسرة سورية نازحة في إدلب (فيديو)

توصيات لخبراء منظمة الصحة العالمية بشأن أمان وفاعلية اللقاحات الصينية

لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)
الأكثر قراءة

مهاراته بالطبخ فضحته.. كيف تم القبض على أخطر رجل عصابات في إيطاليا؟ (فيديو)

بعد تهديد السيسي.. مناورات عسكرية بين مصر والسودان ودعم خليجي بشأن سد النهضة (صور)

قوات مصرية سودانية تؤدي تدريبا مشتركا في قاعدة مروي بالسودان (مواقع التواصل)

عملية إنقاذ غريبة.. إلقاء رضيع من الطابق الثالث وسلّم بشري لإنزال والديه (فيديو)

بعدما ألقوا بالطفل من النافذة، شكل الشبان سلمًا بشريًا لإنقاذ والديه (مواقع التواصل)

تركت التمثيل واعتنقت الإسلام.. رحلة غيرت حياة البريطانية عائشة روزالي (فيديو)

البريطانية عائشة روزالي (الأناضول)