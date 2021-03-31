شركتا فايزر وبايونتيك: لقاحنا فعال بنسبة 100% للأطفال بين 12 و15 عاما

أعلنت شركتا (فايرز وبايونتيك)، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 100% لدى جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بحسب نتائج التجارب السريرية.

وأبرزت الشركتان أن هناك أمل كبير بأن يتم بدء تطعيم هذه الشريحة قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وجاءت تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 فتى وفتاة من تلك الفئة لتظهر “فعالية بنسبة 100% واستجابات قوية للأجسام المضادة”.

وأفاد المدير العام لمجموعة فايز الأمريكية العملاقة للأدوية ألبرت بورلا أن المختبرين سيقدمان هذه البيانات إلى السلطات المختصة في العالم على أمل البدء بتلقيح هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مختبرات بايونتيك الألمانية أوغور شاهين إن النتائج على الفتيان والفتيات بين 12 و15 عاما مشجعة جدًا في ضوء التوجهات الملاحظة في الأسابيع الماضية بشأن انتشار النسخة المتحورة من الفيروس التي رصدت في بريطانيا.

وكان لقاح فايزر/بايونتيك أول لقاح ضد فيروس كوفيد- 19 تتم المصادقة على استخدامه في الغرب، أواخر 2020.

وسمحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي باستخدامه لمن تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق.

الشباب الصغار أقل عرضة للإصابة بالحالات الخطيرة من كوفيد-19

ومنذ ذلك الحين، تم استخدامه لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة.

وأثبتت بعض الدراسات الميدانية التي شملت 1.2 مليون شخص في إسرائيل أنه فعال بنسبة 94%.

والشباب الصغار أقل عرضة للإصابة بالحالات الخطيرة من كوفيد-19، كما أن الأصغر سنا منهم الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات أقل نقلا للمرض، وبالتالي لم تعط الأولوية لتلقيحهم في الوقت الحاضر.

وكانت (فايزر وبايونتيك) قد باشرتا، الأسبوع الماضي، دراسات سريرية على الأطفال، شملت مجموعة أولى من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة، على أن تتلقى مجموعة أصغر سنا (ما بين سنتين و5 سنوات) أول جرعة من اللقاح الأسبوع المقبل في إطار الدراسة التي ستغطي كذلك الأطفال ما بين ستة أشهر وعامين.

وتوقعت بايونتيك، أمس الثلاثاء، أن يتم إنتاج 2.5 مليار جرعة من لقاحها هذه السنة، أي بزيادة 25% عن العدد المتوقع.