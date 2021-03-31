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عملية إنقاذ غريبة.. إلقاء رضيع من الطابق الثالث وسلّم بشري لإنزال والديه (فيديو)

بعدما ألقوا بالطفل من النافذة، شكل الشبان سلمًا بشريًا لإنقاذ والديه (مواقع التواصل)
بعدما ألقوا بالطفل من النافذة، شكل الشبان سلمًا بشريًا لإنقاذ والديه (مواقع التواصل)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202110:59 AM (مكة المكرمة)

تدخل مجموعة من الشبان بشكل ارتجالي لمساعدة زوجين ورضيعهما على النجاة من حريق اندلع في شقتهم بالطابق الثالث في مدينة نانت غربي فرنسا.

ووقع الحادث يوم الأحد الماضي وسرعان ما انتشر الدخان في أنحاء المبنى وحاصر العديد من السكان بداخله كان من بينهم الزوجان والطفل وقد تقطعت بهما السبل في الطابق الثالث وباتا “في وضع حرج”.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، قرر المنقذون المرتجلون إلقاء الطفل من النافذة ووضع مرتبة تحتها أسفل المبنى لتخفيف سقوط الرضيع.

ووقال أحد شهود العيان “كان خيار ترك الطفل هو آخر حل ممكن. لو انتظرنا دقيقتين أخريين كان سيموت. كان يجب أن يخرج حتى يتمكن من التنفس”.

وأظهر مقطع فيديو مهمة الإنقاذ العشوائية حيث سقط الطفل دون إصابات خطيرة، لينجو بذلك من الموت مرتين.

ولمساعدة الوالدين، شكل الشباب سلمًا بشريًا للسماح لهم بالنزول ومغادرة الشقة المليئة بالدخان، حسبما ذكر شاهد العيان. وإجمالًا تم إنقاذ 9 أشخاص من المبنى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فرنسية

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